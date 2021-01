ÖWA 1–12/20: Rekord-Jahr für Heute.at mit 102 Prozent mehr Visits

Nun ist es offiziell: Noch nie seit der Gründung des Online-Portals verzeichnete Heute.at mehr Visits

Wien (OTS) - Historischer Erfolg für die Digital-Angebote von Heute.at: Am Mittwoch veröffentlichte die Österreichische Webanalyse (ÖWA) die Daten für Dezember. 32.974.218 Visits und Zugriffe von 6.610.044 unterschiedlichen Endgeräten (Unique Clients) komplettieren das beste Jahresergebnis seit Start des Onlinebetriebs 2006. Der Allzeithöchststand von monatlich durchschnittlich 26,8 Millionen Besuche im Jahr 2020 bedeuten ein Plus von 102 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Heute.at Geschäftsführer Wolfgang Jansky und Marcel Kohler: „Die hervorragenden Zahlen von Heute.at zeigen das enorme Informationsbedürfnis der Leserinnen und Leser in diesem speziellen Jahr, aber auch, dass die Redaktion immer am Ball geblieben ist und rasch die gewünschten Informationen und Hintergründe publiziert hat. Dafür gebührt ihr ein herzliches Dankeschön.“

Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric schließt sich dem Dank an: „Das Krisen-Jahr 2020 war wahrlich ein Marathon, kein Sprint. Trotz des dichten Takts ist meinem Team bis zuletzt nicht die Luft ausgegangen – im Gegenteil wir verzeichneten über das komplette vierte Quartal hinweg im Schnitt bereits täglich über eine Million Besuche auf Heute.at.“

Auch Mag. Alexander Leitner zeigt sich von dieser signifikanten Steigerung der Reichweite beeindruckt: „Dies kommt vor allem unseren Werbekunden zugute“, so der Geschäftsführer der Goldbach Gruppe, die die Vermarktung von Heute.at innehat. „Zusätzlich zur beachtlichen Reichweite profitieren werbetreibende Unternehmen bei Heute.at von einem breiten Spektrum an ausgewählten Ressorts und Interessensgebieten mit hoher Brand Safety, die ein optimales Umfeld für ihre Werbebotschaften bietet. Das alles auf allen Devices und mit umfassenden kreativen Sonderwerbeformen", so Leitner.

Dass Heute.at zuletzt zahlreiche Mitbewerber deutlich hinter sich lassen konnte, freut die komplette Redaktion: „Es zeigt, dass ein moderner Boulevard-Stil mit Augenzwinkern bei den Userinnen und Usern gut ankommt. Wir setzen auch 2021 verstärkt auf Storys, die die Lebensrealitäten unserer Leser widerspiegeln“, versprechen die Heute.at-Chefredakteure Clemens Oistric und Peter Frick.

In der größten Gesundheitskrise wächst auch das Heute.at-Dachangebot kontinuierlich und weist im Dezember 101.689.100 Page Impressions, 36.847.376 Visits und 8.785.923 Unique Clients aus. Zum Heute.at-Dachangebot zählen das informative und dynamische Nachrichtenportal Heute.at sowie Österreichs größtes Gesundheitsportal netdoktor.at.

Quelle: ÖWA Basic, JS, Dezember, 2019, 2020

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Seipt, MSc

Leitung Vertrieb und Marketing

T: +43 (0) 50950-12313

h.seipt @ heute.at

www.Heute.at