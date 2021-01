„Silvia kocht“: Salzburg-Woche mit 4-Hauben-Koch Andreas Döllerer

Von 18. bis 22. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Apfel-Selleriesuppe, Saibling in Saor, eingeweckte Bauernente und gebackene Apfelradln – von Montag, dem 18., bis Freitag, den 22. Jänner 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Salzburg, wenn Silvia Schneider gemeinsam mit Andreas Döllerer den Kochlöffel schwingt. Der Hauben-und Sterne-Koch ist einer der meistausgezeichneten Köche des Landes und erhielt im vergangenen Jahr auch die Auszeichnung „Koch des Jahres 2020“. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs am Hochkönig“.

Die Rezepte der Salzburg-Woche:

Montag, 18. Jänner: Blunzn „Döllerer“ mit karamellisiertem Paprikakraut; Gebackene Apfelradln

Dienstag, 19. Jänner: Saibling in Saor; Pasta Son Balart

Mittwoch, 20. Jänner: Eingeweckte Bauernente, Linsen & Rotkrautsalat; Zwetschkenpofesen

Donnerstag, 21. Jänner: Apfel-Selleriesuppe; Szegediner Krautfleisch

Freitag, 22. Jänner: „Silvia kocht – Unterwegs am Hochkönig“: In dieser Folge ist Silvia Schneider in der Region Hochkönig unterwegs. Nach der Besichtigung der Wallfahrtskirche Maria Alm, einem der schönsten ländlichen Marienheiligtümer des Pinzgaus, trifft sie Skilehrer Karl Pleiner, der die Moderatorin zum Langlaufen einlädt. Mit der Gondel geht es zum Abschluss auf die Steinbockalm in 1.600 Metern Seehöhe, wo Silvia Schneider gemeinsam mit Koch Florian Frisch Schweinebauch und Schneckennudeln zubereitet.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

