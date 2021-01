RedHill-Partner Cosmo Pharmaceuticals schließt erfolgreich Phase-2-Studie mit Rifamycin SV-MMX 600 mg für IBS-D ab

Tel Aviv, Israel, und Raleigh, N.c. (ots/PRNewswire) - RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL), (FRA: 2RH) ("RedHill" oder "das Unternehmen"), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Partnerunternehmen Cosmo Pharmaceuticals (SIX: COPN) ("Cosmo"), bekanntgegeben hat, dass es seine klinische Phase-2-Studie zum Machbarkeitsnachweis (POC) mit Rifamycin SV-MMX 600mg bei Patienten mit von Durchfallerscheinungen geprägtem Reizdarmsyndrom (IBS-D) erfolgreich abgeschlossen hat.

Im Rahmen einer ab Oktober 2019 geltenden, exklusiven Lizenzvereinbarung zwischen RedHill und Cosmo über die US-amerikanischen Rechte an Aemcolo® (Rifamycin) behält RedHill bestimmte Rechte, einschließlich eines Vorkaufsrechts in Bezug auf Rifamycin SV-MMX 600 mg in den USA bei.

Rifamycin SV-MMX wurde entwickelt, um die unangenehmen Auswirkungen von IBS-D zu bewältigen. Es wird in einer Dosis von 600 mg verabreicht, wobei Aemcolo® unterschiedliche Freisetzungseigenschaften aufweist. Aemcolo® ist als Arzneimittel gegen Reisedurchfall (TD) bei Erwachsenen zugelassen, der durch nichtinvasive Escherichia coli (E. coli) verursacht wird, und wird von RedHill für diese Verwendung in den USA beworben.

Cosmo berichtete, dass die Ergebnisse der POC-Studie der Phase 2 die statistische Signifikanz bei allen Studienpopulationen (ITT, FAS, M-FAS und PP) für den zusammengesetzten primären Endpunkt (Verringerung stärkerer Schmerzen und des Durchfalls) [OR3,26(1,39-7,67);p-Wert0,0066]undfürdiemeistensekundärenEndpunkte,wieeineangemesseneLinderungderIBS-bedingtenSymptome[OR2.18(1.12-4.26);p-Wert0,0227]undIBS-bezogeneBlähungenamEndedesBehandlungszeitraums[OR2.13(1.11-4.07);p-Wert0,0223]belegen.