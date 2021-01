Bis zu 1,3 Millionen sahen Nachtslalom in Flachau im ORF

Wien (OTS) - Es war das erhofft spannende – und aus heimischer Sicht erfolgreiche – Rennen und entsprechend groß war das Interesse der Zuseherinnen und Zuseher im ORF: Bis zu 1,291 Millionen Skifans sahen gestern, am Dienstag, dem 12. Jänner 2021, ab 20.15 Uhr den entscheidenden zweiten Durchgang des Nachtslaloms in Flachau, im Schnitt waren 1,153 Millionen bei 32 Prozent Marktanteil (28 bzw. 36 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Bereits den ersten Durchgang um 18.00 Uhr ließen sich bis zu 812.000 nicht entgehen.

