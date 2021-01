3. Salzburg Summit Talk mit Otto Lindner, Lindner Hotels

Online-Talk, 13. Jänner 2021, 18:30 Uhr – Uphill Battle Corona – Herausforderungen und Chancen für den Tourismus – Gewinner und Verlierer der COVID-Krise – Erstmals im TV auf PULS24

Wien (OTS) - „Wir freuen uns mit Otto Lindner einen hervorragenden Keynote-Speaker für den ersten Salzburg Summit Talk – erneut in enger Zusammenarbeit mit 4GAMECHANGERS – im Jahr 2021 gewonnen zu haben. Die Pandemie stellt insbesondere den Tourismus vor große Herausforderungen, wobei wir auch die Chancen im Gespräch hervorheben möchten“, so Gabi Spiegelfeld, Initiatorin des Salzburg Summits, anlässlich des 3. Salzburg Summit Talks am 13. Jänner 2021 um 18:30 Uhr aus den PULS4 Studios. Otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels und Vorsitzender des Hotelverbands Deutschland (IHA), wird über Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie sprechen sowie auch einen Ausblick über Konzepte und Entwicklungen danach geben. Anschließend an die Keynote von Lindner werden Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, Andreas Bierwirth, Vorsitzender der Geschäftsführung der Magenta Telekom, und Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels Betriebsgesellschaft, über die Auswirkungen der weltweiten Pandemie diskutieren.

Kooperation Salzburg Summit mit 4GAMECHANGERS

Die Salzburg Summit Talks sind eine neue Wirtschaftsformat-Reihe in Kooperation zwischen Salzburg Summit und 4GAMECHANGERS. Die Talks beschäftigen sich mit aktuellen Themen und brennenden Fragen aus Wirtschaft und Politik. Das Format wurde als Ergänzung zum jährlich stattfindenden Salzburg Summit geschaffen.

Unter dem Motto „The Power of Cooperation” arbeiten der Salzburg Summit und 4GAMECHANGERS am neuen Format zusammen. Künftig werden die Wirtschaftstalks auch auf PULS24 sonntags um 09:00 Uhr ausgestrahlt, sowie online auf www.4amechangers.io zu Verfügung sein.

Der Salzburg Summit Talk mit Otto Lindner wird am 13. Jänner 2021, 18:30 Uhr live gestreamt

(https://hopin.com/events/salzburg-summit-talk) und am 17. Jänner

2021 um 09:00 Uhr erstmals auf PULS 24 übertragen.

„Ganz nach unserem 4GAMECHANGERS Festival – Motto „the power of cooperation“ freuen wir uns sehr über diese neue Kooperation mit dem Salzburg Summit und die gemeinsame Erarbeitung vieler spannender Talks, die wir ab sofort auch auf PULS24 immer sonntags um 09:00 Uhr ausstrahlen werden“, so Nina Kaiser (Co-Founderin 4GAMECHANGERS Festival).

