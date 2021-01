TECHHOUSE und Raiffeisen-Landesbank Steiermark starten neues Accelerator-Programm in Graz

Wien (OTS) - Die Innovationsexperten von TECHHOUSE und die Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark heben im April 2021 ein neu konzipiertes Accelerator-Programm für Startups und solche, die es werden wollen, im neu errichteten ZWI-Hub for Innovators in Graz aus der Taufe. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Neben der Weiterentwicklung von frühphasigen Tech-Teams, Startups und universitären Spin-Offs steht vor allem die Zusammenarbeit zwischen teilnehmenden Jungunternehmen und etablierten Großunternehmen im Vordergrund. Als Partner dafür konnten etablierte österreichische Industriebetriebe aus unterschiedlichen Branchen gewonnen werden.

Das Programm teilt sich in zwei zeitgleich stattfindende Accelerator-Tracks auf:

Gesucht werden zum einen 5 Startups aus den Themenbereichen Sustainability, Artificial Intelligence, Industry 4.0, Financial Services und Health Tech, zum anderen 6 Teams, die gemeinsam mit den Industrie-Partnern Andritz AG, Primetals Technologies Austria, Christof Industries, dem next-incubator der Energie Steiermark, der HASSLACHER Gruppe und der Österreichischen Hagelversicherung konkrete Challenges bearbeiten.

Die teilnehmenden Teams erwarten neben hochrelevanten Workshop-Formaten in Bereichen wie Product Building, Finanzierung, Förderungen, Business Development, oder IP & Legal wertvolle Benefits wie die kostenlose Unterbringung in der brandneuen TECHHOUSE-Location für den gesamten Zeitraum der 4-monatigen Intensiv-Acceleration-Phase, sowie die Chance auf ein Investment in Höhe von bis zu € 50.000,00 von der RLB Steiermark.

Nach der 4-monatigen Intensiv-Acceleration-Phase haben die teilnehmenden Teams zudem die Möglichkeit, ihre Business-Ideen 8 weitere Monate in einer long-term Acceleration-Phase zu verfeinern.

„ Durch die Unterstützung des TECHHOUSE Accelerators fördern wir Unternehmertum und Innovation in der Steiermark. Das stärkt den Wirtschaftsstandort und die regionale Wertschöpfung ", sagt RLB Steiermark Generaldirektor Martin Schaller.

„ Mit der RLB Steiermark freuen wir uns nicht nur, die führende Bank der Region als strategischen Partner für das Accelerator-Programm gewonnen zu haben, sondern auch Partner aus der Industrie, die den Mehrwert der Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten, global agierenden Organisationen erkennen “, fügt Johannes Müller, Geschäftsführer von TECHHOUSE, dem hinzu.

Als Netzwerkpartner sind zudem bereits die Österreichische Forschungsförderung (FFG), das Know-Center – Forschungszentrum für Big Data, AI und Data-Driven Business, der Human.technology Styria, der AC Styria Mobilitätscluster, die Gründungsgarage, Silicon Alps Cluster, das Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer (ZWI), die Austrian Angels Investors Association (AAIA), the female factor, sowie AI Austria mit an Bord.

Interessierte Teams können sich für das Programm ab sofort unter www.accelerator-graz.io bewerben. Bewerbungsschluss ist Anfang März 2021.

Über TECHHOUSE:

TECHHOUSE ist Teil der Blue Minds Group und begleitet Wirtschafts- und Industrieunternehmen seit 2020 bei allen Phasen der digitalen Transformation mit Schwerpunkt auf die Integration neuer Technologien, wie artificial intelligence, big data, robotics oder cyber security. TECHHOUSE hat aktuell Standorte in Wien, Graz, München, Linz und Tel Aviv. Weitere Informationen unter www.tech-house.io und www.blueminds-company.com

Die Raiffeisen TATEN-Bank:

Die TATEN-Bank ist die Start-Up Bank der RLB Steiermark und bietet Gründern spezielle Services, die weit über das klassische Banking hinausgehen. Weitere Informationen zu den Start-Up Services der Raiffeisen TATEN-Bank unter: www.taten-bank.eu

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Schreiner

Head of Innovation Ecosystem Styria bei TECHHOUSE

Mail: christoph.schreiner @ tech-house.io

Tel: +43 664 3017014