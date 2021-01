Expertise und Qualität aus Niederösterreich: Top-Lehrlinge geehrt

LH Mikl-Leitner/Ecker: „Ihr seid die Zukunft - wir sind stolz auf euch!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zwischen 1. Dezember 2019 und 30. November 2020 haben in Niederösterreich 5.208 Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung positiv absolviert - 583 mit Auszeichnung (372 männliche, 211 weibliche Lehrlinge). 370 blau-gelbe Lehrbetriebe können sich über zumindest einen Lehrling mit Auszeichnung freuen. In den vergangenen 17 Jahren wurden die Lehrlinge mit ausgezeichnetem Erfolg bei einem großen Event im Festspielhaus St. Pölten vor den Vorhang geholt. Heuer fiel diese Tradition leider Corona zum Opfer. Dennoch ließen es sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, nicht nehmen, den jungen Menschen zu gratulieren. Stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen nahmen Bianca Dirnecker, Labortechnikerin bei der Constantia Teich GmbH in Weinburg, und Eric Raffetseder, Kälteanlagentechniker bei der Karl Österreicher Gesellschaft in St. Pölten, die Glückwünsche von Land und Wirtschaftskammer entgegen.

„Ich bin unglaublich stolz auf euch, denn Ihr habt Großartiges geleistet und trotz der Umstände einen hervorragenden Lehrabschluss erreicht. Ein wichtiger Meilenstein ist geschafft und ich kann euch versichern, unsere blau-gelben Betriebe leisten nicht nur hervorragende Arbeit, sondern bieten auch über alle Branchen hinweg spannende Jobs im In- und Ausland“, betont Johanna Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau gab den jungen Menschen auch noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Behaltet euch die Freude an eurem Beruf. Denn wer etwas mit Freude macht, macht es auch gut!“

Stolz auf die Leistungen der jungen Menschen zeigte sich auch Wolfgang Ecker: „Motivierte Fachkräfte sind die Zukunft unseres Landes. Junge Menschen, die bereit sind, immer ein bisschen mehr zu geben, als verlangt wird. Die Lehrlinge von heute sind die Führungskräfte und Unternehmer von morgen. Es liegt an Ihnen, die Zukunft Niederösterreichs mitzugestalten“, erklärt der WKNÖ-Präsident und ergänzt: „Mit der Lehre haben Sie die perfekte Basis gelegt, jetzt stehen Ihnen alle Wege offen.“

Anstelle eines Festaktes für die Lehrlinge verschicken das Land NÖ und die Wirtschaftskammer NÖ heuer ihre Glückwünsche per Videobotschaft und hilfreiche Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten nach der Lehre auf einem Stick.

