GBV Zahl des Monats Jänner

33 % aller GBV-Mietwohnungen wurden in den letzten 20 Jahren errichtet.

Wien (OTS) - Ein Drittel aller GBV-Mietwohnungen wurde in den letzten 20 Jahren errichtet, im Vergleich zu 16 % des restlichen (nicht-GBV) Wohnungsbestandes (restliche Miete und Eigentum) im selben Zeitraum. Dieser Wert der GBVs ist der höchste Wert unter allen Rechtsformen und unterstreicht die starke Neubauaktivität der Gemeinnützigen (Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus 2019).



Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 950.000 Wohnungen, davon rund 630.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

