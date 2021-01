Mahrer/Arnoldner: Reine Symptombekämpfung wird Integrationsproblem nicht lösen

Videoüberwachung und Polizeipräsenz sind wichtig, aber nicht ausreichend

Wien (OTS) - „Überwachungskameras und erhöhte Polizeipräsenz sind gute und wichtige Maßnahmen, werden aber alleine nicht ausreichen, um bestehende Sicherheitsprobleme zu lösen“, so der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei Wien Karl Mahrer anlässlich des heutigen Wiener Sicherheitsgipfels. Ausschreitungen wie in Favoriten sind das Resultat einer fehlerhaften Integrationspolitik. „Diese Fehler lassen sich nicht durch Kameras oder zusätzliche Polizeiplanstellen ausmerzen. Unsere Polizei leistet hervorragende Arbeit und war bei den Ausschreitungen in Favoriten rasch zur Stelle.“ Die neue Volkspartei Wien fordert längst, dass Integration nicht mehr nur gefördert, sondern auch konsequent eingefordert werden muss.

Landesgeschäftsführerin und Stadträtin Bernadette Arnoldner hält fest, dass Integration bei Kindern und Jugendlichen nur funktionieren kann, wenn schon bei den Eltern Integrationsmaßnahmen gesetzt werden. „Wenn Eltern ihre Kinder nicht bei der Integration unterstützen und diese fördern, haben wir womöglich bald eine Generation ohne Chancen und Zukunftsperspektiven. Ausschreitungen wie in Favoriten sind die unmittelbare Folge von verfehlter Integrationspolitik. Denn es ist erwiesen, dass Jugendliche ohne Perspektiven offener für Radikalisierung, Kriminalität und Extremismus sind.“ Bereits 70 Prozent der Mittelschüler in Wien haben Deutsch nicht als Umgangssprache. Wenn Eltern ihre Kinder an der Integration hindern, indem sie zum Beispiel der Schule die Teilnahme an Sprechstunden und damit die Kooperation mit Lehrern verweigern, muss es künftig Sanktionen geben.

Schade, dass die für Integrationsarbeit nun verantwortlichen Neos in ihrer ersten Stellungnahme kein Wort zur Ursache des Problems – der mangelnden Integration – finden. „Als größte Oppositionspartei laden wir die Stadtregierung neuerlich ein, auf dem Sicherheits- und Integrationssektor mit uns zusammen zu arbeiten und nachhaltige Lösungen zu finden. Reine Symptombekämpfung wie der Ausbau der Videoüberwachung ist definitiv nicht ausreichend, um das Problem nachhaltig in den Griff zu bekommen“, so Mahrer und Arnoldner abschließend.

