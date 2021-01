WKÖ-Kühnel zum OECD-Science Technology and Innovation Outlook 2021: Innovative Lösungen der gesamten Wirtschaft forcieren

Innovation ist das Mittel, um die Herausforderungen von heute und morgen bestmöglich zu adressieren - Förderbudgets ausreichend sichern und erfolgreich nutzen

Wien (OTS) - „Der Science, Technology and Innovation Outlook 2021 der OECD lenkt die Perspektive auf Chancen in Zeiten der Krise. Um diese Chancen zu nutzen, nachhaltig den Standort zu sichern und krisenbeständig zu bleiben, sind Forschung und Innovation die besten Zukunftsversicherungen, die wir haben, weil sie Wachstumspotentiale für die wirtschaftliche Erholung schaffen und helfen im Strukturwandel nachhaltige Chancen aufzubauen“, betont die stellvertretende Generalsekretärin der WKÖ, Mariana Kühnel.

Begrüßt wird vor allem die klare Ausrichtung der OECD, mit Forschung, Technologie und Innovation relevante gesellschaftliche Herausforderungen wie die Pandemie zu adressieren und sich nachhaltig krisenfest aufzustellen.

Nicht nur um globale Herausforderungen zu meistern, sondern auch um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Forschungs- und Innovationsaktivitäten zudem immer mehr durch Vernetzung mit den besten Partnern auf internationaler Ebene forciert werden. Die aktuelle Gestaltung des Horizon Europe Programmes legt hierzu maßgebliche Weichen. Mit dem Übergang zum neuen Rahmenprogramm zielt die EU insbesondere darauf ab, einen größeren Impact der Forschungsergebnisse zu erreichen. Nun gilt es, auf nationaler Ebene offensiv zu starten, sich rechtzeitig auch weiterhin aktiv in europäischen Netzwerken zu positionieren und die Synergien und damit auch die Geldmittel der Horizon Programme erfolgreich zu nutzen.

„In Österreich wurden mit dem Forschungsfinanzierungsgesetz und der FTI Strategie 2030 wesentliche Eckpfeiler im nationalen Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem eingeschlagen. Nun gilt es, die Wirtschaft bestmöglich dabei zu unterstützen, mit innovativen Lösungen zu punkten. Wesentliche Bestandteile davon sind die Vereinfachung des Fördersystems und die Umsetzung der Technologieoffensive mit Schwerpunkten für themenoffene Programme, Digitalisierung, Life-Science, Produktion und Tech for Green“, so Kühnel.

„Unsere Unternehmen beweisen tagtäglich, dass man mit Innovationen in herausfordernden Zeiten auch Chancen anpacken kann. Der vorliegende STI Outlook der OECD unterstreicht die zentrale Bedeutung des Unternehmenssektors in Forschung und Entwicklung, der bereits über 70% des Anteils in den OECD Ländern ausmacht. Wichtig ist jetzt, die gesetzen Ziele der FTI Strategie 2030 rasch anzugehen und umzusetzen“, so die stv. WKÖ-Generalsekretärin abschließend.(PWK007/us)

