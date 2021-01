„Talk 1: Die Köpfe der Woche zu den Themen der Woche“

Ein Gespräch mit wichtigen Persönlichkeiten über Aktuelles, das Österreich bewegt

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 13. Jänner 2021, begrüßt Lisa Gadenstätter um 22.35 Uhr in ORF 1 spannende Gesprächspartner, um mit ihnen Themen zu diskutieren, die Österreich bewegen. Dabei werden aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch Neuigkeiten in Bereichen wie Sport oder Großevents thematisiert. Die Inhalte reichen diese Woche von der Lage in den USA nach den verstörenden Ereignissen rund um den Sturm des Kapitols von Trump-Fans über die große Hoffnung zum Start der Corona-Impfungen in Österreich bis hin zum bevorstehenden Mega-Ski-Ereignis in Kitzbühel.

Lisa Gadenstätter begrüßt dazu u. a. folgende Persönlichkeiten – live im Studio bzw. Corona-bedingt zugeschaltet:

John Bolton: Der ehemalige Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump spricht über die aktuellen Geschehnisse in den USA.

Ulrike Schiesser: Die Psychologin der Bundesstelle für Sektenfragen befasst sich mit Corona-Leugnern, Demonstrationen und Verschwörungstheorien rund um das Virus sowie der Impfdebatte.

