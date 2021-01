"Pro und Contra" morgen auf PULS 24 & PULS 4: "Mutation, Impf-Chaos, geschlossene Schulen: Wann kriegen wir Corona endlich in den Griff?"

In "Pro und Contra" diskutieren morgen u.a. die Gesundheitssprecher der Parlamentsparteien über das Aufreger-Thema der Woche.

Wien (OTS) - Die Lage in Österreich verschärft sich. Die in Tirol nachgewiesene britische Covid-Variante lässt die Ansteckungsgefahr auch hierzulande weiter steigen. Und die Impfung für alle verzögert sich.

Wie kann die Bevölkerung überzeugt werden, weitere Maßnahmen mitzutragen? Was müssen Bund und Länder nun tun, um vulnerable Gruppen rasch zu impfen? Bedrohen die Virus-Mutationen auch die Gesundheit von Kindern? Müssen Schulen aus gesundheitspolitischer Sicht länger geschlossen bleiben? Welche Rolle spielen die Massentests? Und was muss die Politik tun, um die Situation in den Griff zu bekommen? In Pro und Contra diskutieren u.a. Gesundheitssprecher der Parlamentsparteien über das Aufreger-Thema der Woche.

Gäste:

Josef Smolle, Nationalratsabgeordneter, ÖVP

Nationalratsabgeordneter, ÖVP Ralph Schallmeiner , Gesundheitssprecher, Die Grünen

, Gesundheitssprecher, Die Grünen Philip Kucher , Gesundheitssprecher, SPÖ

, Gesundheitssprecher, SPÖ Gerhard Kaniak, Gesundheitssprecher, FPÖ

Gesundheitssprecher, FPÖ Gerald Loacker , Gesundheitssprecher, NEOS

, Gesundheitssprecher, NEOS Susanne Rabady, Allgemeinmedizinerin, Mitglied des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce des Gesundheitsministeriums

Moderation: Corinna Milborn

Pro und Contra: Mittwoch, 13. Jänner 2021, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4

Rückfragen & Kontakt:

barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com