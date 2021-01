OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 – die Weltneuheit!

5 Bakterien-Profis + Vitamin D für Ihr Immunsystem

Graz (OTS) - Unser Immunsystem und der Darm als dessen Zentrum stehen täglich vor großen Herausforderungen: Hohe Belastung mit verschiedensten Viren und anderen krankmachenden Mikroorganismen fordern unsere Abwehrkräfte ebenso wie trockene Luft und ständiger Stress. Zur Unterstützung der körpereigenen Abwehr beherbergen wir jedoch schlagkräftige Truppen in uns – nämlich unsere Darmflora.

Der Darm ist das Zentrum der Immunabwehr – und das mit gutem Grund, denn der Großteil an Krankheitserregern, Schad- und Giftstoffen gelangt über den Mund in den Darm und von hier aus in den gesamten Körper. Durch seine enorme Gesamtoberfläche von 300 – 400 m² weist der Darm unzählige Angriffspunkte auf, an denen Schadstoffe und Erreger in den Organismus eindringen können – und gerade deshalb ist hier ein starkes Abwehrsystem ausschlaggebend.

Die 3-stufige Darmbarriere bildet den wichtigsten natürlichen Schutzschild gegen unerwünschte Viren und andere Keime: Unsere Mikrobiota, also jene nützlichen Bakterien, die uns zu Billionen besiedeln, ist die erste Hürde für Krankheitserreger jeglicher Art. Sie wirken über unterschiedlichste und ausgeklügelte Mechanismen auf Pathogene ein (siehe „Infektabwehr“). Die Darmschleimhaut ist die zweite Barriere: Sie besteht aus besonders dicht aneinander stehenden Zellen und ist, wie der Name schon sagt, von einer Schleimschicht bedeckt, welche das Eindringen von unerwünschten Keimen verhindert – solange sie intakt ist. Den dritten Teil der Darm-Abwehr bildet das darmassoziierte Immunsystem: In diesem Gewebe unterhalb der Darmschleimhaut befinden sich 70-80 % aller Immunzellen des Körpers.

Probiotika: Schlüsselrolle in der Infektabwehr

„Für die Aufrechterhaltung der Darmbarriere spielen probiotische Bakterien die wesentlichste Rolle. Darüber hinaus sind sie in der Lage, die körpereigenen Immunzellen zu modulieren und manche von ihnen können sogar auf unterschiedlichste Art krankheitserregende Viren und andere Keime verdrängen und vernichten“, erklärt Darmexpertin Mag. Anita Frauwallner (Institut AllergoSan).

Der häufigste Mechanismus, mit dem Bakterien tagtäglich Viren inaktivieren, ist das „Trapping“ . Der Begriff „trapping“ bedeutet übersetzt „fangen“, und genau das passiert auch auf sämtlichen Schleimhäuten des Körpers – im Rachen, in der Lunge und im Darm: Ganz bestimmte Bakterienstämme können Viren an ihre Zelloberfläche binden, sie hier „festhalten“ und unschädlich machen.

. Der Begriff „trapping“ bedeutet übersetzt „fangen“, und genau das passiert auch auf sämtlichen Schleimhäuten des Körpers – im Rachen, in der Lunge und im Darm: Ganz bestimmte Bakterienstämme können Viren an ihre Zelloberfläche binden, sie hier „festhalten“ und unschädlich machen. Wieder andere probiotische Bakterien sind in der Lage, Bakteriozine zu produzieren, also antimikrobielle Substanzen (z. B. Wasserstoffperoxid oder Laktat), welche die Vermehrung von Viren einschränken können.

(z. B. Wasserstoffperoxid oder Laktat), welche die Vermehrung von Viren einschränken können. Ein besonders ausgeklügelter Mechanismus von probiotischen Bakterien ist die Blockade von Rezeptoren an der Oberfläche von Zellen, wodurch sie Viren daran hindern, an diesen Rezeptor anzudocken und in die Zelle zu gelangen, was der Virus benötigen würde, um sich zu vermehren – denn das kann er sonst nirgendwo im Körper!

an der Oberfläche von Zellen, wodurch sie Viren daran hindern, an diesen Rezeptor anzudocken und in die Zelle zu gelangen, was der Virus benötigen würde, um sich zu vermehren – denn das kann er sonst nirgendwo im Körper! Und sogar die Aktivierung von „Fresszellen“ wird von probiotischen Bakterien gesteuert: Die Aufgabe jener Fresszellen (Makrophagen genannt) ist es, den Körper von Fremdkörpern und Krankheitserregern zu befreien. Die Fresszellen absorbieren Viren (verschlucken sie), töten sie über lytische Enzyme in ihrem Zytoplasma und bauen diese anschließend ab.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Fähigkeiten der Abwehrsteuerung sind probiotische Bakterien und ein gesundes Mikrobiom essenziell in der natürlichen Bekämpfung von Krankheitserregern.

Schleimhäute: starke Schutzbarrieren

Die Schleimhäute im Darm, aber auch in Nase und Rachen, bilden eine wichtige Barriere gegen Krankheitserreger. Viren und Keime werden vom dort vorhandenen Schleim gebunden und anschließend ausgeschieden. Doch trockene Luft, wie sie durch Heizung und Klimaanlagen entsteht, trocknet die Schleimhäute regelrecht aus – sie werden rissig und somit durchlässig für Krankheitserreger.

Im Winter, der lichtarmen Zeit, kommt ein weiterer Faktor erschwerend hinzu: Es mangelt vermehrt an wichtigen Vitaminen, insbesondere an Vitamin D. Dabei ist gerade dieses „Sonnenvitamin“ von großer Bedeutung für die Schleimhäute und damit auch für das Immunsystem: Die Zellen der Schleimhäute erneuern sich besonders häufig, nämlich alle zwei bis fünf Tage. Damit dieser Prozess reibungslos funktioniert, werden bestimmte Mikronährstoffe benötigt, wie eben speziell Vitamin D. Deshalb ist gerade im Winter eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D wesentlich.

Give me 5 – OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5

Speziell für das Immunsystem herausfordernde Zeiten wurde am Institut AllergoSan in Graz gemeinsam mit anerkannten Experten die Weltneuheit OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 entwickelt: „5 Bakterienstämme, jeder ein absoluter Profi, wurden – basierend auf ihren erstaunlichen und faszinierenden Eigenschaften – ausgewählt und mit Bedacht kombiniert“, erklärt Mag. Anita Frauwallner. 5 Milliarden Keime gelangen bei jeder Einnahme in den Mund, den Rachen und den Darm. Ergänzt werden sie durch Vitamin D für die Aufrechterhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems. Das macht OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 zum starken Partner, um die natürliche Abwehrkraft unseres Körpers zu unterstützen!

