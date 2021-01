Das österreichische Traditionsunternehmen HEROLD verstärkt digitale Marktposition durch Zusammenschluss mit dogado

MÖDLING. (OTS) - Durch einen Zusammenschluss von dogado group und HEROLD – beide Unternehmen sind mehrheitlich Teil der EDSA-Gruppe – entsteht der Anbieter mit dem umfassendsten Angebot von Website- und Online-Marketing-Leistungen für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“) in Österreich. Die dogado group, ein miteigentümer-geführtes Digital-Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland und Österreich, übernimmt dabei alle Anteile am österreichischen Traditionsunternehmen HEROLD. Das Closing wird für Februar erwartet.

Durch die Zusammenführung von HEROLD und dogado group entsteht ein Player mit einzigartiger strategischer Position im digitalen Markt: Beide Unternehmen sind darauf spezialisiert, kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Website- und Online-Marketing-Produkten zum Geschäftserfolg zu verhelfen. Die Ansätze von HEROLD und dogado group ergänzen sich dabei ideal.

„HEROLD und die dogado group – das ist ein perfektes Match“, erklärt Daniel Hagemeier, CEO und Miteigentümer der dogado group und erläutert: „Gemeinsam werden wir in Deutschland und Österreich aus einer einzigartigen Position heraus über 300.000 Kunden bedienen. Wir sind eines der ersten Unternehmen, das Websites und Online-Marketing-Dienste sowohl als Self-Service als auch als Managed-Service anbietet.“ dogado bedient heute über 260.000 Kunden mit Webhosting, Domains und Cloud-Lösungen, davon zahlreiche in Österreich unter der Marke easyname. HEROLD betreut in Österreich über 45.000 kleine und mittelständische Unternehmen mit Website-Services. Dazu zählen vollständig betreute Websites sowie Marketing-Leistungen wie Suchmaschinen-Optimierung (SEO) und digitale Werbekampagnen (SEA). Das Traditionsunternehmen ist als führender Dienstleister für Suchmaschinen-Marketing ausgezeichnet: Als eines von insgesamt etwa zehn österreichischen Unternehmen trägt HEROLD den Titel "Google Leading Agency“, der vom Suchmaschinen-Marktführer selbst vergeben wird.

HEROLD ist in Österreich allseits bekannt und genießt das Vertrauen zahlreicher KMU. „Auf diesem Vertrauen möchten wir aufbauen und das digitale Produktportfolio ausbauen, um unsere Kunden online noch erfolgreicher zu machen“, so Hagemeier.

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden an der Seite der dogado group noch umfassender bedienen zu können“, kommentierte Alberto Sanz de Lama, CEO des HEROLD, den Zusammenschluss. Sanz de Lama und COO Alexander Soukup werden in der Geschäftsführung zukünftig Verstärkung durch John Goddard erhalten. Goddard war bereits von September 2018 bis April 2020 Geschäftsführer bei HEROLD und hatte damals die Grundlage für den heutigen Erfolg des Unternehmens gelegt. „In John Goddard haben wir einen zusätzlichen Spezialisten für digitale Produkte zurückgewonnen“, freute sich Sanz de Lama.

Zur aktuellen Herausforderung erklärte Goddard: „Nie zuvor haben sich die Bedürfnisse unserer kleinen und mittelständischen Kunden so rasant verändert wie während der Corona-Krise. Wir werden deshalb bei HEROLD nicht nur unsere Bestandsprodukte wie gewohnt weiterführen, sondern zum Nutzen unserer Kunden unser Produkt- und Serviceportfolio erweitern.“

Über die dogado group

Die dogado group (www.dogado.group) ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hat Hauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Wien und zukünftig Mödling (Sitz der Herold Business Data GmbH). Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten deutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen. Mit zukünftig 580 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting, easyname, Profihost und HEROLD unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 300.000 Kunden und zählt zu den führenden Anbietern für Website- und Online-Marketing-Leistungen in Deutschland und Österreich.



dogado gehört zu dem europäischen Unternehmensverbund European Directories (EDSA) mit mehr als 1.500 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Finnland und den Niederlanden. Dank dieser Unterstützung hat sich die dogado group zu einem führenden Anbieter für Website- und Online-Marketing-Leistungen auf dem deutschsprachigen Markt entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dogado.group



Über HEROLD

HEROLD ist der Spezialist für Online-Medien und Marketing-Dienstleistungen und bringt unter dem Motto „HEROLD bringt´s zamm“ Anbieter mit potenziellen Kunden zusammen.

Über 2 Millionen Konsumenten verwenden monatlich HEROLD Online-Portale, um den passenden lokalen Dienstleister zu finden. Hier können sie auf alle relevanten Informationen zugreifen, die sie brauchen, um eine optimale Kaufentscheidung zu treffen.

HEROLD Marketing-Dienstleistungen sind auf die individuellen Bedürfnisse der österreichischen KMU abgestimmt und bieten kosteneffiziente Lösungen, um neue Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Rund 45.000 Kunden vertrauen auf die langjährige Expertise des Marketing-Spezialisten. Über 20.000 erstellte Websites machen HEROLD heute zum größten Website-Anbieter Österreichs im KMU-Segment. Als Google Premium Partner der ersten Stunde mit der Auszeichnung „Google Leading Agency“ hat das Unternehmen bereits mehr als 55.000 SEA Themen-Kampagnen umgesetzt. Im Bereich Suchmaschinenoptimierung konnten bereits 2.000 Kampagnen für rund 12.000 Themenbereiche erfolgreich durchgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.herold.at

Rückfragen & Kontakt:

Alberto Sanz de Lama

presse @ herold.at