AVISO: Neue Folge von POLITIK AM RING am 18. Jänner, 21.00 Uhr

Thema der Sendung: Jobkiller Corona - Wie kommen wir aus der Arbeitsmarktkrise?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von POLITIK AM RING, am 18. Jänner 2021, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentshomepage VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen unter dem Eindruck der Corona-Krise zum Thema: Jobkiller Corona - Wie kommen wir aus der Arbeitsmarktkrise?

Das Coronavirus hat Österreich nicht nur in die schlimmste Gesundheitskrise seit 100 Jahren gestürzt, es hat auch für die höchste Arbeitslosigkeit der jüngeren Vergangenheit gesorgt. 521.000 Menschen waren im Dezember in Österreich ohne Job, weitere 400.000 waren in Kurzarbeit. Eine Entspannung am Arbeitsmarkt ist nicht in Sicht. Corona hat aber auch einen Digitalisierungsschub gebracht. Hunderttausende ÖsterreicherInnen arbeiten während der Lockdowns im Homeoffice. Wie kann Österreich den Weg aus dieser Arbeitsmarktkrise finden? Und was bringen Homeoffice und mobiles Arbeiten im Kampf gegen den Jobkiller Corona?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist unter www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentshomepage abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Es diskutieren: Bettina Zopf (ÖVP), Josef Muchitsch (SPÖ), Dagmar Belakowitsch (FPÖ), Markus Koza (Grüne) und Gerald Loacker (NEOS).

Experten: Johannes Kopf (Arbeitsmarktservice Österreich), Michael Bartz (IMC Fachhochschule Krems).

Moderation: Gerald Groß (Schluss) med

