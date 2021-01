Continentale Assekuranz Service GmbH: Zum Jahresbeginn kräftig sparen

Wien (ots) - Schnell sein lohnt sich bei der Continentale und der EUROPA: Wer sich bis zum 31. März 2021 für eine Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- (BU/EU) oder eine Ablebensversicherung entscheidet, spart kräftig. Dafür wird der Beginn des Schutzes einfach auf den 1. Dezember 2020 datiert. Denn die Höhe der Prämie hängt unter anderem vom Eintrittsalter des Versicherten ab. Die jeweilige Prämie fällt daher bei einem Versicherungsbeginn 2020 niedriger aus als bei einem Start erst im aktuellen Jahr. Die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Prämienvorteil gilt über die gesamte Laufzeit

„Dank der Rückdatierung ist der Kunde aus unserer Sicht als Versicherer also ein Jahr jünger. Damit kann der Versicherte über die gesamte Laufzeit sparen“, erläutert Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Insgesamt lassen sich hunderte Euro bei der BU-Vorsorge und bis zu 25 Monatsprämien bei der Ablebensversicherung einsparen. „Das ist ein handfestes Argument für den Vermittler, um Kunden zu überzeugen, die eigentlich die Entscheidung für diese existenziellen Absicherungen lieber aufschieben möchten“, so Dr. Hofmeier.

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität

Ohnehin überzeugen die beiden Lebensversicherer Continentale und EUROPA mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Stabilität. Das bestätigen auch Analysehäuser in Deutschland wie Franke und Bornberg, Morgen & Morgen und DFSI Deutsches Finanz-Service Institut. Sie zeichnen die Produkte und die Qualität der Continentale regelmäßig mit Bestnoten aus. Darüber hinaus attestiert das infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse die maximale Stabilität der eingangs kalkulierten BU-Prämien. Diese hat die Continentale seit mehr als 60 Jahren nicht angehoben.

Die EUROPA punktet wiederum mit ihren im vergangenen Jahr erneuerten Tarifen im Bereich Ablebensversicherung auch bei der Fachpresse: So bewertet das deutsche Magazin „Focus Money“ den Premium-Tarif des Versicherers in seiner Ausgabe 41/2020 für alle getesteten Berufsgruppen mit der Höchstnote „Hervorragend“. Getestet wurde vom DFSI.

Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.at/.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählte sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

