„Der Bergdoktor“ öffnet wieder seine Praxis in ORF 2

Start für die 14. Staffel mit Hans Sigl ab 13. Jänner

Wien (OTS) - Bis zu 915.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich das Winterspecial „Der Bergdoktor – Bauernopfer“ vergangenen Donnerstag, dem 7. Jänner 2021, zum Auftakt der neuen Staffel nicht entgehen. Ab Mittwoch, dem 13. Jänner 2021, jeweils um 20.15 Uhr stehen acht neue Folgen der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie auf dem Programm von ORF 2 und Hans Sigl tritt als „Der Bergdoktor“ wieder den Dienst in seiner Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt an. Für Martin Gruber gibt es auch in der 14. Staffel wieder einiges zu tun – in seinem Privatleben scheint es dagegen ruhiger zu werden, haben sich doch er und Anne alias Ines Lutz endlich gefunden. An der Seite von Hans Sigl spielen in weitere Rollen wieder Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Natalie O’Hara, Mark Keller, Rebecca Immanuel, Simone Hanselmann, Andrea Gerhard und Gabriel Merz. In Episodenrollen mit rot-weiß-roter Besetzung sind u. a. Julia Looman (Folge „Bittere Tränen“), Jungschauspieler und „Romy“-Preisträger Jeremy Miliker (Folge „Atemlos“) sowie Fanny Krausz (Folge „Alles anders“) zu sehen. Für die Regie zeichnen Axel Barth (Folge 1–4) Sascha Thiel (Folge 5–6) und Nikolai Müllerschön (Folge 7–8) verantwortlich.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Aus Mut gemacht“ am 13. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Ein Ausflug mit seiner Freundin Katja (Annika Kuhl) nimmt für Fotograf Tim Hauser (Oliver Mommsen) einen unschönen Verlauf. Katja möchte Tim verlassen. Plötzlich treten auch noch gesundheitliche Probleme auf. Nach einem Kollaps nimmt Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) den Ausflügler mit in seine Praxis und stellt Beunruhigendes fest. Alles deutet auf einen Tumor hin, der bereits gestreut hat. In Martins Privatleben sieht es dagegen rosig aus. Er und Anne (Ines Lutz) haben sich endlich gefunden und harmonieren prächtig miteinander. Wenn das nur so bleibt!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at