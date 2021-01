Deutsch: „Für Menschlichkeit braucht man keine Expertise, sondern Herz, Herr Kocher!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Neuer Arbeitsminister offenbar schon fest im Griff der ÖVP-Message-Control – „Kindern von Moria Schutz geben, statt kaltherzig agieren“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist erschüttert über die Aussagen des neuen Arbeitsministers Kocher zur Situation der Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern. „Die Kinder von Moria müssen wegen der Kaltherzigkeit der türkis-grünen Regierung weiter in Dreck und Kälte dahinvegetieren. Dass sich Kocher in der gestrigen ‚ZIB 2‘ hinter seinem Expertentum verschanzt und er keine deutlichen Worte zu dieser humanitären Katastrophe findet, ist unerträglich. Für Menschlichkeit braucht man keine Expertise, sondern Herz, Herr Kocher! Es ist ein Gebot der Stunde, den Kindern von Moria Schutz und Hoffnung zu geben, statt hier kaltherzig zu agieren“, betonte Deutsch heute, Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer zeigt der gestrige TV-Auftritt des neuen Arbeitsministers, „dass sich Kocher nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt offenbar schon fest im Griff der ÖVP-Message-Control befindet. Kocher wurde von vielen Seiten mit Vorschusslorbeeren bedacht, viele Menschen haben auch Hoffnungen mit ihm verbunden. Mit seinen Äußerungen zu den Kindern von Moria, aber auch seiner Weigerung, das Arbeitslosengeld für arbeitslose Menschen und ihre Familien zu erhöhen, hat er all das schnell zunichte gemacht“, so Deutsch, der in Richtung des Arbeitsministers klarstellt: „Menschlichkeit und Hilfe ist nichts, das man an der türkisen Tür zur Macht abgeben darf, Herr Kocher“. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/