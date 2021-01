Michael Raffl bei NHL Auftakt live auf PULS 24: Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins morgen um 23:05 Uhr

Der Saisonstart der neuen NHL Saison steht vor der Tür. PULS 24 überträgt zum Auftakt das Duell der Philadelphia Flyers mit Michael Raffl gegen die Pittsburgh Penguins

Wien (OTS) - PULS 24 läutet am morgigen Mittwoch eine neue Eishockey Ära ein und zeigt zum Start der National Hockey League das "Battle of Pennsylvania" zwischen den Philadelphia Flyers und den Pittsburgh Penguins. Mittendrin statt nur dabei ist auch der Villacher Michael Raffl, der mit seinen Flyers auf Superstar Sidney Crosby trifft. Zu sehen live und exklusiv um 23:05 Uhr auf PULS 24. Weiter geht´s gleich am Samstag mit dem nächsten Topspiel im European Game of the Week wenn die New Jersey Devils die Boston Bruins im Prudential Center empfangen live und exklusiv um 18:55 Uhr auf PULS 24. Kommentiert werden beide Spiele von Martin Pfanner und Experte Greg Holst, der es in seiner erfolgreichen Karriere unter anderem auf elf Spiele für die New York Rangers gebracht hat.



PULS 24 Hockey-Team:

Kommentator: Martin Pfanner

Expertin: Greg Holst



NHL: Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins

Morgen, um 23:05 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD



NHL: New Jersey Devils – Boston Bruins

Am Samstag, um 18:55 Uhr live auf PULS 24 gratis in HD



Die NHL, ICE Hockey League und die National Football League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App

