Schramböck: Staatspreis Consulting 2020 an Hex GmbH, Rail Cargo Austria AG

Wien (OTS/BMDW) - „Die Leistungen der heimischen Beraterinnen und Berater sind gerade jetzt erfolgsentscheidend. Erfolgreiche digitale Transformation und die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen brauchen fundiertes Know-how. Deshalb stellen wir die Leistungen unserer Beratungs-Profis gezielt ins Rampenlicht und motivieren Unternehmen dazu, erstklassiges Beratungs-Know-how in Anspruch zu nehmen“, erklärte Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck am Montag anlässlich der Verleihung des Staatspreises Consulting 2020 an die Hex GmbH und die Rail Cargo Austria. Diese wurden für ihr Projekt „hex.ai - Suchen und Optimieren: Wie Künstliche Intelligenz Planungsprobleme in der Bahnlogistik lösen kann“ ausgezeichnet.

Das Siegerprojekt überzeugte die Jury: „Die Rail Cargo Austria zählt zu den europäischen Spitzenreitern im Güterverkehr. Um Stehzeiten und Leerfahrten sowie die Umweltbelastung zu reduzieren, entwickelt die Hex GmbH forschungsintensive Optimierungsalgorithmen für eine datenbasierte, automatisierte und intelligente Lokumlaufplanung. Durch die Digitalisierung der Planung werden weniger Triebfahrzeuge benötigt, was zu Kosteneinsparungen und zu reduzierten CO2-Emissionen führt. Die Lösung ist ein Vorzeigebeispiel mit hohen Exportchancen und großem Zukunftspotential.“

Österreichs IT- und Unternehmenskonsulent/innen sind vor allem in Zeiten wie diesen eine unverzichtbare Unterstützung. Sie treiben Innovation voran und damit die Performance österreichischer Unternehmen. Rund 54.000 heimische Beratungsunternehmen beschäftigen mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind somit wichtige Arbeitgeber/innen. „Die heute ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger sind herausragende Beispiele dafür, dass die Digitalisierung ein Boost für Unternehmensperformance ist. Sie zeigen, welche entscheidende Rolle professionelle Beratung für den Unternehmenserfolg und damit für die österreichische Wettbewerbsfähigkeit spielt“, so Schramböck.

Nominierungen für den Staatspreis

Aus den Einreichungen für diesen Staatspreis, der für die beste Leistung auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und Informationstechnologie, wurden neben dem Staatspreisträger weitere fünf Projekte als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

Über den Staatspreis Consulting

Der Staatspreis Consulting wird vom Wirtschaftsministerium seit 1990 verliehen, seit 2010 alternierend für "Ingenieurconsulting" (Organisator: Austrian Consultants Association - ACA, zuletzt 2019) sowie für "Unternehmensberatung und Informationstechnologie".

Alle Infos sowie Jurybegründungen von der Veranstaltung sind auf der Website des Wirtschaftsministeriums (www.bmdw.gv.at) in der Rubrik "Staatspreise" zu finden. Fotos der Staatspreisverleihung sind unter

https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/40qGqm abrufbar.

