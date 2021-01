Huawei ist erster 5G-Anbieter mit NESAS Zertifizierung

Wien (OTS) - Die 5G- und LTE-Geräte von Huawei haben die Tests des globalen Mobilfunkstandards 3GPP bestanden. Huawei ist der erste Anbieter, der alle Bewertungskriterien der GSMA erfolgreich bestanden hat.

Die 5G und LTE-Komponenten des globalen Technologie-Anbieters Huawei Technologies haben die SCAS-Tests (Security Assurance Specifications) des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) bestanden. 3GPP ist eine weltweite Kooperation von Standardisierungsgremien für die Standardisierung im Mobilfunk, konkret für UMTS, GSM, LTE und 5G.

Nach erfolgreichem NESAS-Audit und 3GPP-SCAS-Test von GSMA ist Huawei der erste 5G- und LTE-Anbieter, der die NESAS-Bewertung der GSMA offiziell bestanden hat. Die GSMA vertritt die Interessen von Mobilfunkbetreibern weltweit und vereint mehr als 750 Betreiber mit fast 400 Unternehmen im breiteren mobilen Ökosystem.

Huawei-Produkte laut Testlabor zu 100 Prozent sicher

Nachdem die Entwicklungs- und Produktlebenszyklusprozesse erfolgreich geprüft wurden, wurden die 5G- und LTE-Produkte von Huawei mit von 3GPP definierten Sicherheitstests bewertet. Durch Testen dieser Anforderungen kann das Sicherheitsniveau von Netzwerkprodukten objektiv gemessen werden. DEKRA, das erste akkreditierte NESAS-Sicherheitstestlabor in Europa, führte Sicherheitstests an Huaweis 5G RAN gNodeB und LTE eNodeB durch.

Die Tests umfassen allgemeine Sicherheit von Netzwerkprodukten, Sicherheit von Luftschnittstellen und grundlegende Schwachstellentests wie Daten- und Informationsschutz, Verschlüsselung und Integritätsschutz von Luftschnittstellen, Robustheits- und Fuzz-Tests. Dem Abschlussbericht zufolge wurden alle oben genannten Tests zu 100 Prozent bestanden.

„ In der 5G-Ära bietet NESAS eine standardisierte und effektive Bewertung der Cybersicherheit, mit der die Kommunikationsbranche Fairness sicherstellen kann. Die Bewertung ist auch eine wertvolle Referenz für Stakeholder. Huawei hat sich seit jeher auf technologiegetriebene Cybersicherheit konzentriert. Wir befürworten und unterstützen NESAS und laden die gesamte Branche ein, gemeinsam die Entwicklung eines noch sichereren Mobilfunkmarkts voranzutreiben “, erklärt Devin Duan, Leiter des 5G E2E Cybersecurity-Marketings bei Huawei.

NESAS als Indikator für Cybersicherheit

NESAS bietet ein branchenweites Sicherheits-Framework, um Verbesserungen des Sicherheitsniveaus in der gesamten Mobilfunkbranche zu ermöglichen. Es handelt sich um ein freiwilliges Programm, mit dem Anbieter von Netzwerkgeräten ihre Produktentwicklungs- und Lebenszyklusprozesse einem umfassenden Sicherheitsaudit unterziehen.

GSMA NESAS stellt sicher, dass die entsprechenden Geräte die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen des Systems für 5G-Netze erfüllen. Der integrierte Bewertungsprozess vermeidet fragmentierte Bewertungen und die daraus resultierenden Kosten und verbessert gleichzeitig die Transparenz der Sicherheitsschutzniveaus in der Branche durch visuelle und messbare Ergebnisse. NESAS deckt 20 Bewertungskategorien ab, definiert Sicherheitsanforderungen und einen Bewertungsrahmen für 5G-Produktentwicklungs- und Produktlebenszyklen.

Netzwerksicherheit als zentrales Anliegen

Für Huawei ist die Gewährleistung der Cybersicherheit ein primäres Anliegen. Das Vertrauen in die Cybersicherheit ist zu einem globalen Hauptanliegen geworden, da die Welt digitaler wird. Huawei ist der Ansicht, dass Vertrauen auf überprüfbaren Fakten beruhen muss, die wiederum auf gemeinsamen Standards beruhen sollten. Daher unterstützt Huawei GSMA und 3GPP bei der Entwicklung einer globalen standardisierten Sicherheitsbewertung.





Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen.

