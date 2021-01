Aktionstag gegen die UG-Novelle

Die ÖH Uni Wien ruft alle Studierenden dazu auf, sich am heutigen Aktionstag zu beteiligen!

Wien (OTS) - Am 15. Jänner endet die Begutachtungsfrist für die Novelle des Universitätsgesetzes, doch schon jetzt ist klar, dass es sich um erhebliche Einschränkungen der Forschung und Lehre handelt. "Einerseits wird den Studierenden mit der Einführung einer Mindeststudienleistung innerhalb ihres Studiums ein weiteres Hindernis in den Weg gelegt, andererseits findet mit der Kompetenzenverschiebung hin zu Unirat und Rektorat eine noch stärkere Entdemokratisierung der Universitäten statt!", so Hannah Lea Weingartener (GRAS) vom Vorsitz-Team. "Wir werden uns die Einflussnahme der Bundesregierung auf die Universitäten nicht gefallen lassen und rufen alle Studierende dazu auf, sich am heutigen Aktionstag gegen die UG-Novelle zu beteiligen."



Viele Studierende, die davor schon in prekären Verhältnissen lebten, haben während der Corona-Krise ihre Lohnarbeit verloren und befinden sich jetzt in finanzieller Not. "Anstatt die Studierenden zu unterstützen, baut Bildungsminister Faßmann immer mehr Hürden auf", so Zissi Fritsche (KSV-LiLi) vom Vorsitz-Team. "Spätestens jetzt ist wohl allen klar, dass Faßmann mehr als ungeeignet ist. Wir als ÖH Uni Wien fordern seinen sofortigen Rücktritt!"



Auf der Sitzung der ÖH Bundesvertretung am 23.10.20 wurde beschlossen, die Bundesvertretung möge öffentlich gegen die UG-Novelle Stellung beziehen. "Die von der ÖVP-nahen AG geführte Bundesvertretung kam diesem Beschluss praktisch nicht nach", so Viktoria Winkler (GRAS) vom Vorsitz-Team. "Wir fordern die Bundesvertretung auf, ihrer Verantwortung als Studierendenvertretung nachzukommen und laden sie zur von uns geplanten Demokratie-Fortbildung im kommenden Semester ein."

