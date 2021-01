TOJOY und KADIN schließen strategische Partnerschaft

Peking (ots/PRNewswire) - Am 6. Januar haben die TOJOY Shared Holding Group (TOJOY) und die Indonesische Industrie- und Handelskammer (KADIN) im Rahmen einer besonderen Online-Zeremonie ihre strategische Partnerschaft besiegelt. Ge Jun, Global CEO von TOJOY, und Rosan Roeslani, Vorsitzender der KADIN, unterzeichneten hierbei eine Absichtserklärung im Namen der beiden Organisationen. Dem wichtigen Ereignis wohnten auch Botschafter Djauhari Oratmangun und Minister Dino Kusnadi von der Indonesischen Botschaft in China bei.

Alle Teilnehmer blicken der künftigen Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen. So markiert laut Global CEO Ge Jun und dem Vorsitzenden Rosan Roeslani die Partnerschaft zwischen TOJOY und KADIN ein neues Kapitel nicht nur für die beiden Organisationen selbst, sondern auch für die Geschäftskreise beider Länder auf der globalen Bühne. Die TOJOY-Plattform mit ihren umfassenden Marktressourcen, ihrer reichen Erfahrung und über einer Million registrierten Unternehmern ist bereit, Quasi-Unicorn-Projekte aus Indonesien aufzunehmen und ihnen zu einem größeren Erfolg auf dem chinesischen Markt zu verhelfen. Gleichzeitig wird KADIN ihr gewaltiges Netzwerk voll ausschöpfen, um der Stimme chinesischer Unternehmer auf dem indonesischen Markt Gehör zu verschaffen. Mit der Vertiefung der Partnerschaft zwischen TOJOY und KADIN wird die chinesische und indonesische Geschäftswelt auch ein besseres Verständnis füreinander entwickeln und vermehrt geschäftliche Beziehungen knüpfen, was den Menschen in beiden Ländern zugutekommen wird.

Das 1991 gegründete Unternehmen TOJOY betreibt die größte Plattform für Geschäftserweiterung und -optimierung in China und darüber hinaus. Im Laufe der vergangenen 29 Jahre hat TOJOY erfolgreich eine umfassende und äußerst effiziente Online-to-Offline-Plattform für Business-Inkubation, Geschäftsoptimierung und professionelle Dienstleistungen aufgebaut. Die Plattform zählt über eine Million vermögende Investoren und Unternehmer, veranstaltet über 300 groß angelegte Unicorn-Messen pro Jahr und hat ein globales Netzwerk mit einem umfassenden Angebot an Unternehmensdienstleistungen geschaffen. TOJOY hat seine Aktivitäten nun über China hinaus auf Nordamerika, Europa, Lateinamerika, ASEAN und andere Regionen ausgeweitet und Niederlassungen in Hongkong, New York, Paris, Wien und Mexiko-Stadt eröffnet.

KADIN wiederum ist die Dachorganisation der indonesischen Verbände. Sie befasst sich mit allen Belangen der Bereiche Handel, Industrie und Dienstleistungen und setzt sich mit großem Engagement für die Erschließung von Potenzialen und Synergien der nationalen Wirtschaft ein. KADIN ist die einzige landesweite Wirtschaftsorganisation, die per Gesetz damit betraut ist, im Namen der Privatwirtschaft zu sprechen. 34 regionale Kammern und 514 Bezirksvertretungen ermöglichen eine landesweite Betreuung durch KADIN. Aufgrund dieses großen Netzwerks ist KADIN der bevorzugte Partner für ausländische Unternehmen, die erstmals in den indonesischen Markt einsteigen.

Über TOJOYs Plattform zur Beschleunigung der Geschäftsprozesse möchte KADIN indonesischen Unternehmen die Möglichkeit geben, auf erfolgversprechende Geschäftsmodelle zuzugreifen, mit denen sie sich wettbewerbsfähig auf dem chinesischen Markt positionieren können; passende Partner mit einschlägiger Geschäftserfahrung in ihrem Bereich zu finden; relevante Geschäftsentwicklungen und -möglichkeiten zu identifizieren und einen regelmäßigen geschäftlichen Austausch der Parteien über Geschäftsaussichten und -möglichkeiten zu pflegen, die für indonesische Unternehmen von Bedeutung sind. KADIN rechnet damit, dass dank der international ausgerichteten Aktivitäten und Veranstaltungen von TOJOY immer mehr indonesische Unternehmer und Firmen der TOJOY-Plattform beitreten werden.

