ÖH Uni Salzburg: Demo zeigt Protest gegen UG Novelle

Bei der Demonstration am Montag, die zwischen ÖH Uni Salzburg und Mozarteum organisiert wurde, versammelten sich rund 200 Personen aus Protest gegen die geplante Gesetzesnovelle.

Salzburg (OTS) - Die geplante Novelle des Universitätsgesetzes bringt zentrale Verschlechterungen für Studierende mit sich: eine Mindeststudienleistung, eine Reduktion der Prüfungstermine, eine Schwächung des Senats und vieles mehr. Trotz der zweiten Corona-Welle und des erneuten Lockdowns soll die Novelle noch im Frühjahr beschlossen werden. Am Montag versammelten sich deshalb rund 200 Personen in Salzburg, um gegen die Novelle zu protestieren. “Wir freuen uns, dass auch in der derzeitigen Situation so viele Personen zum Protest gekommen sind. Die Studierenden sind gegen diese Novelle - wir fordern deshalb deren Rücknahme!” resümiert Keya Baier, Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg, den Protest. “Die Novelle sorgt dafür, dass Studieren wieder ein Privileg der wenigen wird - nämlich von denen, die es sich leisten können. Das darf nicht sein!”, so Hande Armagan, 1. stellv. Vorsitzende.

“Wir haben uns mit Studierenden vom Mozarteum und der dortigen ÖH sowie der ÖH Bundesvertretung zusammengeschlossen, um diese Demonstration zu organisieren. So konnte eine breite Protestplattform geschaffen werden.”, sagt Raphaela Maier, 2. stellv. Vorsitzende. “Auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren bleiben wir aktiv: wir reichen eine ausführliche Stellungnahme zum Gesetz ein und wollen auch weiter protestieren, um die Rechte der Studierenden zu wahren!”, erklärt Manuel Gruber, Referent für Bildungspolitik abschließend.

Fotos von der Demonstration sind über diesen Link verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Keya Baier

Vorsitzende der ÖH Universität Salzburg

0681-84076090