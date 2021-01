Amazfit zeigt auf der CES 2021 seine Vision für Fitness-Tech und Wearables

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Amazfit führt eine Reihe von kategoriedefinierenden Produkten ein und läutet damit ein goldenes Zeitalter der Gesundheit und Technologie ein

Amazfit, eine globale Marke auf dem Markt für smarte Wearables, erobert die diesjährige volldigitale CES im Sturm und stellt eine Reihe innovativer Produkte und Technologien in verschiedenen Kategorien vor. Die aufregende neue Produktlinie von Amazfit umfasst die neuesten Ergänzungen der GTS 2 und GTR 2-Familie durch die ultra-stylischen Smartwatches Amazfit GTR 2e und GTS 2e - die mit modernsten Gesundheits- und Fitnessfunktionen ausgestattet sind.

Ebenfalls vorgestellt werden die superleichten und vielseitigen Fitness-Smartwatches der Amazfit Bip U-Serie; das retro-schicke Amazfit Neo mit fortschrittlichen, modernen Funktionen; die ergonomischen, lärmabschirmenden Amazfit ZenBuds-Ohrhörer mit kuratierten Klängen für Arbeit und Ruhe, zusammen mit intelligenten Echtzeit-Schlafüberwachungsfunktionen; die immersiven und dynamischen Amazfit PowerBuds mit einem professionellen Sport-Sound-System für atemberaubenden Klang; das faltbare Amazfit AirRun-Laufband mit Surround-Sound-Lautsprechern und minimalistischem Design; die Amazfit Smart Scale, die Ihnen ganzheitliche Gesundheitsdaten zu Füßen legt; und die futuristische Amazfit X-Uhr mit einem extrabreiten AMOLED-High-Definition 3D Curved Screen.

Das Motto von Amazfit für die CES 2021, "Stronger, Together", unterstreicht das unermüdliche Engagement der Marke, den Verbrauchern effektive Produkte und Dienstleistungen im Wearable-Markt anzubieten, und ist in Zeiten einer globalen Gesundheitspandemie relevanter denn je.

Entdecken Sie die Amazfit-Produktlinie während der volldigitalen CES vom 11. bis 14. Januar unter amazfit.com.

Amazfit GTR 2e und GTS 2e: Die perfekte Kombination aus Stil und Gesundheit

Das Amazfit GTR 2e und das GTS 2e sind neben dem Amazfit GTS 2 mini die neuesten Mitglieder der Amazfit GTS 2- und GTR 2-Familie, die von dem klassischen, unverzichtbaren Amazfit GTR 2 und dem GTS 2 angeführt wird, wo Stil auf Gesundheit trifft.

Basierend auf der GTR 2 wird Amazfit später in diesem Jahr auch die GTR 2 LTE auf den Markt bringen, die über eine 4G-Netzverbindung verfügt und so eine noch nie dagewesene Smartwatch-Kommunikation ermöglicht.

Amazfit Bip U-Serie: Ihr erster Schritt in Richtung Smart Fitness

Die Amazfit Bip U-Serie verfügt über einen großen 1,43-Zoll-Farbbildschirm, damit Sie Ihre wichtigen Informationen größer und klarer sehen können.

Sie können auch mit Amazon Alexa[1] auf Ihrem Amazfit Bip U Pro sprechen - Fragen stellen, Übersetzungen erhalten, Alarme und Timer einstellen, das Wetter abfragen, Ihre Smart Home-Geräte steuern und mehr.

Amazfit Neo: Retro-Look mit erweiterten Funktionen



Das Amazfit Neo verfügt über einen vierseitigen Bildschirm, ausgestattet mit vier physischen Tasten und einem Design, das die perfekte Balance zwischen Stil und vielseitiger Funktionalität bietet, für eine einzigartige Mischung aus Retro-Design und modernen Funktionen.

Amazfit ZenBuds: Passt perfekt, für einen festen Schlaf



Die Amazfit ZenBuds sind intelligente, geräuschmindernde Ohrhörer, die ablenkende Geräusche reduzieren und beruhigende Klänge abspielen können, um die Außenwelt auszublenden. Sie helfen Ihnen, sich zu entspannen, zu meditieren oder sich ohne Ablenkung auf die Arbeit zu konzentrieren, und nachts mühelos einzuschlafen. Wenn Sie diese intelligenten Earbuds im Bett tragen, können sie auch erkennen, wann Sie schlafen und die Wiedergabe von Tönen automatisch stoppen, um Sie nicht aufzuwecken. Die intelligente Schlafüberwachungsfunktion analysiert jede Nacht Ihre Schlafqualität und hilft Ihnen, gesunde Schlafgewohnheiten zu entwickeln.



Amazfit PowerBuds: Dynamischer Sound für jedes Workout



Die Amazfit PowerBuds bringen durch das professionelle Sport-Sound-System einen atemberaubenden Klang an Ihre Ohren und machen Ihre Workouts noch intensiver und dynamischer. Diese Earbuds sind mit einem optischen PPG-Sensor ausgestattet, der Ihre Herzfrequenz präzise überwacht und Sie über Ihren Trainingsstatus informiert. Außerdem erhalten Sie eine Sprachbenachrichtigung, wenn Ihre Herzfrequenz den voreingestellten Warnwert überschreitet, was für mehr Sicherheit und Effektivität

sorgt.

Amazfit AirRun: Erleben Sie die Freiheit des Laufens im Freien-in Ihrem Zuhause



Das Amazfit AirRun verfügt über ein extra breites Laufband, das die meisten Heim-Laufbänder in den Schatten stellt. Mit einer Breite von 500 Millimetern und einer Länge von 1.300 Millimetern ist das Band im Vergleich zu den meisten handelsüblichen Laufbändern sehr breit und bietet die Stabilität und Offenheit des Laufens im Freien.

Amazfit Smart Scale: Ganzheitliche Gesundheitsdaten einsatzbereit



Mit ihrem hochpräzisen Datenverarbeitungschip liefert die Amazfit Smart Scale Metriken für 16 Körpergesundheitsindikatoren, die auf den von Ihnen eingegebenen Basisinformationen basieren, um Ihnen zu helfen, Ihren allgemeinen körperlichen Zustand leicht zu verstehen. Die Amazfit Smart Scale ist mit einem hochpräzisen G-förmigen Sensor ausgestattet, der empfindlich genug ist, um geringfügige Gewichtsveränderungen von bis zu 50 Gramm zu erkennen, was bedeutet, dass sie Veränderungen Ihres Gewichts anzeigen kann, selbst wenn Sie nur einen Behälter Wasser trinken.



Amazfit X: The Future Is Now



Als technologischer Durchbruch bei intelligenten Wearables ist der neue Standard bei Smartwatches angekommen. Das revolutionäre Design der Amazfit X Konzeptuhr mit einem knopflosen Design mit einem 2,07-Zoll gebogenen AMOLED-Display, einem Uni-Körper aus Titanlegierung und dem selbst entwickelten optischen BioTracker(TM) 2 PPG-Sensor ermöglicht es Ihnen, mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, an Ihrem Handgelenk unterzubringen.

