Österreich bei der Handball-WM: ORF 1 und OSP berichten live

Start am 14. Jänner mit Österreich – USA um 17.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das Super-Sportjahr 2021 startet im Jänner gleich mit einem Highlight aus heimischer Sicht: Österreichs Handball-Herren treffen bei der WM in Ägypten in der Gruppe E auf echte Kaliber des Handballsports: Frankreich und Norwegen. Los geht es am 14. Jänner aber gegen die USA, ORF 1 überträgt dieses Auftaktspiel ab 17.55 Uhr. ORF SPORT + zeigt an diesem Tag um 20.15 Uhr das andere Spiel der Österreich-Gruppe Frankreich gegen Norwegen. Ebenfalls in ORF 1 ist am 16. Jänner um 18.05 Uhr Österreich – Frankreich zu sehen. Das Spiel gegen Norwegen zeigt dann ORF SPORT + am 18. Jänner ab 20.15 Uhr live.

ORF-Kommentatoren sind Johannes Hahn, Boris Kastner-Jirka und Johannes Kloiber-Karner, als Kokommentator ist mit Konrad Wilczynski eine österreichische Handball-Legende zu hören.

Nach Beendigung der Gruppenphase geht es für Österreich, je nach Abschneiden, in der Hauptrunde (abhängig von der Beginnzeit geplant in ORF 1) oder im sogenannten President Cup in OSP weiter.

ORF SPORT + überträgt dazu auch zwei Viertelfinalspiele am 27. Jänner, die beiden Semifinal-Partien am 29. Jänner und das WM-Finale am 31. Jänner live.

