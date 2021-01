Frische Luft: Ist Energieeffizienz mit COVID-19-Prävention vereinbar?

Der Tag der Energiebeauftragten und -auditor/innen am 10. Februar klärt auf

Wien (OTS) - Bei der TÜV AUSTRIA Fachtagung steht der Einfluss der COVID-19-Präventionsmaßnahmen auf die Energieeffizienz ganz oben auf der Agenda. Wie viel Frischluft verträgt energieeffizientes Handeln?

Richtiges Lüften ist wichtig für ein gesundes Raumklima, gerade jetzt. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Energieeffizienz? Was dabei sowie generell zur Eindämmung der Pandemie in Gebäuden zu beachten ist, erfahren die Energiebeauftragten an der jährlichen Fachtagung von den Präventionsexperten.

Mit Spannung wird die Novelle des Bundes-Energieeffizienzgesetzes (EEffG) erwartet, an der seitens der Bundesregierung noch immer gearbeitet wird. Wie wird der Stand bei Tagungsbeginn sein und was gilt für die Betriebe, wenn es bis dahin keine Beschlussfassung gibt? Auch am Programm: Mobilitätsmanagement als Aufgabe der Energiebeauftragten, Energiekennzahlen im Gebäudebereich sowie die richtige Dokumentation und Evaluierung von energierelevanten Prozessen. Die von der TÜV AUSTRIA Akademie organisierte Veranstaltung kann online oder als Präsenzkurs gebucht werden.

Tag der Energiebeauftragten und -auditor/innen 10.2.2021 Online / Präsenz

Datum: 10.02.2021, 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: TÜV Austria Campus

TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich

Url: http://www.tuv-akademie.at/tde

