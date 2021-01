Lotto: Wiener knackt Doppeljackpot und gewinnt rund 2,5 Mio. Euro

2 Joker zu je 104.000 Euro in Salzburg und Wien

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag gab es bereits den zweiten Sechser im neuen Jahr, und auch er brachte einen Millionengewinn: Ein Spielteilnehmer aus Wien ist der Glückliche, der den bei der Bonus-Ziehung am Freitag entstandenen Doppeljackpot knackte und damit rund 2,5 Millionen Euro gewinnen konnte. Er riskierte acht Quicktipps, und der Computer zeigte sich auf Anhieb in Bestform und platzierte die „sechs Richtigen“ gleich in den ersten Tipp.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich drei Spielteilnehmer über jeweils mehr als 40.600 Euro freuen. Ein Niederösterreicher und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde also auf die Fünfer aufgeteilt, wo 56 Spielteilnehmer jeweils rund 6.200 Euro erhalten. Der LottoPlus Sechser der nächsten Runde wird etwa 150.000 Euro schwer sein.

Joker

Wie auch schon am vergangenen Freitag, so gab es beim Joker am Sonntag wieder zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auch diesmal war auf beiden das „Ja“ angekreuzt. Ein Salzburger und ein Wiener waren es, die damit jeweils mehr als 104.000 Euro gewannen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Jänner 2021

1 Sechser zu EUR 2.457.106,60 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.618,50 100 Fünfer zu je EUR 1.329,30 283 Vierer+ZZ zu je EUR 140,90 5.073 Vierer zu je EUR 43,60 7.005 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 83.460 Dreier zu je EUR 4,80 226.625 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 8 18 29 34 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Jänner 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 56 Fünfer zu je EUR 6.179,50 3.007 Vierer zu je EUR 19,50 47.203 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 14 23 26 27 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. Jänner 2021

2 Joker EUR 104.010,10 6 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.001 mal EUR 88,00 10.238 mal EUR 8,00 100.964 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 8 6 2 1 4

