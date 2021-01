Damen-Nachtslalom in Flachau zur Primetime live im ORF

Am 12. Jänner um 17.20 bzw. 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Es ist einer der Höhepunkte des Ski-Weltcups aus heimischer Sicht: Der Nachtslalom der Damen am Dienstag, dem 12. Jänner 2021, in Flachau. ORF 1 überträgt den ersten Durchgang ab 17.20 Uhr und den entscheidenden zweiten dann zur Primetime ab 20.15 Uhr. Kommentator ist Peter Brunner, unterstützt wird er dabei von Thomas Sykora. Aus dem Zielraum melden sich Ernst Hausleitner und Marlies Schild.

Umfangreiche Ski-Weltcup-Packages auf sport.ORF.at, ORF-TVthek, ORF Ski alpin und im ORF TELETEXT

sport.ORF.at, ORF-TVthek und das für die neue Saison upgedatete „ORF Ski alpin“-Angebot schnüren auch heuer wieder im Web und via App ein umfangreiches, minutenaktuelles und multimediales Package rund um den Ski-Weltcup. Vom traditionellen Auftakt in Sölden bis zum Finale werden laufend aktuelle Storys, Tabellen, Live-Ticker, interessante Social-Media-Postings und vieles mehr bereitgestellt. Live-Streams von den ORF-Fernseh-Übertragungen der Weltcuprennen sorgen außerdem dafür, dass alle Fans auch am PC, Laptop, Smartphone und Tablet direkt mitfiebern können. Umfangreiche Video-on-Demands – inklusive eines „Im Fokus“-Themenschwerpunkts auf der ORF-TVthek – runden das Angebot ab.

Der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Sportberichterstattung ab Seite 260 aktuell und umfassend über das Wintersportgeschehen, liefert Ergebnisse und Tabellen und bietet ebenfalls einen Live-Ticker während der Weltcup-Rennen an.

