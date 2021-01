Werner Kogler, Benjamin Raich und Rainer Schönfelder am Montag, 11. Jänner, ab 21:10 Uhr bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Schwerpunkte der Sendung: Sportpolitik, Ski alpin

Salzburg (OTS) - Das Coronavirus hält die Welt ungebrochen im Würgegriff. Bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ am Montag ab 21:10 Uhr spricht Sportminister Werner Kogler exklusiv über geplante, sportbezogene Maßnahmen der Regierung. Und 20 Jahre nach dem ÖSV-Fünffachsieg beim Slalomklassiker von Wengen erinnern sich u.a. Benjamin Raich und Rainer Schönfelder an eine glorreiche Ära des rot-weiß-roten Technik-Teams.



Sportpolitik: Was nun, Herr Kogler? Jetzt spricht der Sportminister!

Trotz monatelanger Lockdowns in weiten Teilen des Kontinents bleiben die Zahlen an Corona-Neuinfektionen auf stabil hohem Niveau. Entsprechend beeinträchtigt ist nicht nur der Spitzensport, vor allem der Breitensport steht hierzulande nahezu still. Welche Strategie verfolgt die Bundesregierung, um Profis und Amateuren die Ausübung von Beruf bzw. Hobby in absehbarer Zeit zu erleichtern?



TALK: Das Wunder von Wengen – ein Fünfachsieg jährt sich zum 20. Mal

Was den Speed-Herren der Neunfachsieg am Patscherkofel, ist den Technikern der Fünfacherfolg von Wengen: Beim Weltcupslalom am 14. Jänner 2001 im Schatten der Eiger Nordwand triumphierte Raich vor Schönfelder, Matt, Seer und Albrecht. Zwei Dekaden später treffen sich die Helden von einst, um an eine Zeit zu erinnern, in der man sich lediglich fragte, welcher ÖSV-Athlet den nächsten Technikbewerb gewinnen würde.



Moderation: Christian Nehiba



Die Themen:

Sportpolitik: Corona aktuell

Ski alpin: 20 Jahre Wunder von Wengen



Die Gäste:

Werner Kogler (Vizekanzler und Sportminister)

Benjamin Raich (Gesamtweltcup- und Olympiasieger)

Rainer Schönfelder (fünf Weltcupsiege)

Mario Matt (Olympiasieger Slalom)

Florian Seer (ehemaliger Weltcupfahrer)

Kilian Albrecht (zwei Weltcuppodestplätze)



