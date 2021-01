Just married! CEU + CSH

Wien (OTS) - Aus einer Langzeitbeziehung wurde nun eine Verbindung mit Brief und Siegel: Die vor Kurzem aus Budapest nach Wien übersiedelte Central European University (CEU) ist seit Dezember neues Mitglied des Complexity Science Hub Vienna (CSH).

„Zwischen den Institutionen gibt es seit Langem einen regen Austausch der Ideen und WissenschaftlerInnen“, freut sich Professor János Kertész vom Department of Network and Data Science der CEU über die Institutionalisierung der langjährigen Partnerschaft.

Kooperationsprojekte laufen schon, etwa im Bereich Stress-Testen der Wirtschaft: Mit datenbasierten Modellen untersuchen die ForscherInnen was passiert, wenn Teile der Wirtschaft geschockt werden oder zusammenbrechen. Weitere Themen mit gemeinsamer Vorgeschichte sind das Modellieren von Verbreitungsdynamiken – ob nun von Viren, Innovationen oder Meinungen –, oder die datenbasierte Korruptionsbekämpfung.

„Der Hub ist ein einzigartiger Ort“, so Michael Ignatieff, Präsident und Rektor der CEU. „Die Kombination aus exzellenten Leuten, einem sehr breiten Forschungsspektrum und der offenen Atmosphäre ist hoch attraktiv und hat den CSH in wenigen Jahren zu einer der weltweit führenden Institutionen der Komplexitätsforschung gemacht.“ Auch CSH-Präsident Stefan Thurner freut sich „über den nächsten Exzellenz-Boost am Hub“.

Groß gefeiert wird spätestens 2023, auf der zweijährlich stattfindenden „Flaggschiff“-Konferenz der weltweiten Netzwerk-Forschungs-Community: Denn CEU+CSH gemeinsam ist es gelungen, die „NetSci 2023“ nach Wien zu holen. ---

Weitere Mitglieder des CSH sind AIT Austrian Institute of Technology, Donau-Universität Krems, Institute of Molecular Biotechnology (IMBA), International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Medizinische Universität Wien, TU Wien, TU Graz, Veterinärmedizinische Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

