Medienhaus Wimmer verstärkt sein Verkaufsteam

Linz (OTS) - Dem Medienhaus Wimmer ist es gelungen, sein Verkaufsteam mit Jahresbeginn wesentlich zu verstärken. Max Hafele wird von Wien aus vor allem die nationalen Aktivitäten forcieren. "Herr Hafele wird in seiner neuen Funktion mit den bestehenden Verkaufseinheiten der OÖNachrichten, der Tips und von TV1 Oberösterreich nationale Projekte und Verkaufsaktivitäten markenübergreifend vorantreiben", sagt Lorenz Cuturi, als geschäftsführender Gesellschafter des Medienhauses Wimmer verantwortlich für den Werbemarkt. Max Hafele freut sich auf seine neue Tätigkeit. "Das Vertrauen der Familie Cuturi, mich mit dieser interessanten Funktion zu beauftragen, ist für mich eine große Herausforderung", sagt Hafele. "Ich freue mich sehr darauf, mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen die zukünftigen Aufgaben für das größte Medienhaus in Oberösterreich zu meistern, den Erfolg des Unternehmens weiter auszubauen und ihn langfristig zu sichern." OÖN-Anzeigenleiter Bernd Kirisits freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit Hafele. "Seine langjährige Erfahrung in der Branche, seine guten Kontakte und sein kollegiales Auftreten machen ihn zu einer echten Bereicherung für unser Team."

Rückfragen & Kontakt:

Lorenz Cuturi M.A. HSG

Geschäftsführender Gesellschafter Medienhaus Wimmer

l.cuturi @ nachrichten.at

0732 / 7805-700