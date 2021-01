Infotermine im Jänner: Online-Infosessions der FH Technikum Wien

Von AI Engineering bis Wirtschaftsinformatik – die aktuellen Termine im Überblick

Wien (OTS) - Als Ersatz für Vorort-Termine bieten viele Studiengänge der FH Technikum Wien Online-Infosessions an. So können InteressentInnen direkt mit dem Studiengang in Kontakt treten und Fragen stellen. Alle Sessions sind kostenlos. Um Voranmeldung wird gebeten.

Die Jänner-Termine im Überblick:



Am 13. Jänner startet der Master Sports Technology.

Am 21. Jänner gibt es Infosessions zu allen Bachelor-Studiengängen in Abendform: Elektronik & Wirtschaft Informations- und Kommunikationssysteme Internationales Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsinformatik

Die Master-Studiengänge des Departments Computer Science laden am 26. Jänner zu den Infosessions: Data Science Software Engineering IT-Security Wirtschaftsinformatik AI Engineering





Alle aktuellen Termine, Infos und Anmeldemöglichkeiten:

https://www.technikum-wien.at/infosessions





