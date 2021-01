Köstinger: „Kein Verständnis für ‚schwarze Schafe‘ in Wintersport-Gebieten“

„Gesundheits- und Sicherheitsbehörden werden in Einzelfällen hart durchgreifen“

Wien (OTS) - „Der Großteil der Skigebiete und Skilift-Betreiber tut alles, um Sicherheitsmaßnahmen und –konzepte auf Punkt und Beistrich umzusetzen. „Wenn es immer wieder Bilder von einzelnen Skigebieten gibt, wo Sicherheitskonzepte nicht umgesetzt und Maßnahmen nicht eingehalten werden, dann müssen die Behörden in solchen Fällen hart durchgreifen“, so Köstinger.

„Mein Appell zur Einhaltung der Abstände und der Verwendung von FFP2 Masken richtet sich in gleicher Weise an die Wintersportlerinnen und Wintersportler, wie auch an die Betreiber, die dafür sorgen müssen, dass es zu keinen Verstößen kommt“, so Köstinger. „Die Einhaltung dieser Regeln, in Verbindung mit der Reduktion der Transportkapazitäten, sind die Grundlage dafür, dass Wintersport für Einheimische und Tagesgäste möglich ist“, so Köstinger in einer Stellungnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Frau Bundesministerin

0171100606918

daniel.kosak @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/