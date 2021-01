Premiere für ORF-III-Neuproduktion „Wege aus der Fett-Falle“ im vierteiligen „ORF III Themenmontag“

Außerdem: „Die Fett-Hysterie“, „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ und „Die Wahrheit über Fett“; im Vorabend „MERYN am Montag“

Wien (OTS) - Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ taucht am 11. Jänner 2021 in das Universum der Fette ein, zeigt wie versteckte Fette unseren Körper belasten und wie eine fettarme Ernährung aussehen kann, die trotzdem auf Light-Produkte verzichtet. Außerdem wird der Beweis erbracht, dass Fette auch positive Auswirkungen auf den Körper haben können. Bereits im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ mit dem Thema „Blutdruck – was ist normal?“ (18.45 Uhr).

Den „ORF III Themenmontag“ eröffnet die ORF-III-Neuproduktion „Wege aus der Fett-Falle“ (20.15 Uhr): Im neuen Jahr haben sich wieder viele vorgenommen, Fett zu meiden. Und doch erreichen uns versteckte Fette auf verschiedenen Wegen und belasten den Körper. Versuche, Fett in industriell gefertigter Nahrung zu ersetzen, haben sich als weitgehend untauglich erwiesen, denn die Ersatzstoffe gehen oft mit anderen Problemen einher. So sind auch die beliebten Light-Produkte keine Lösung. Zudem scheint Fett als Geschmacksträger einfach unersetzlich zu sein. Medizinjournalist Bernhard Hain geht in dieser Doku der Frage nach, welche alltagstauglichen Möglichkeiten es gibt, um geschmacksintensiv zu essen und gleichzeitig industrielle Fette zu meiden.

Anschließend geht es mit „Die Fett-Hysterie“ (21.05 Uhr) gefolgt von „Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher“ (21.55 Uhr) im Programm weiter. Abschließend zeigt der „ORF III Themenmontag“ um 22.45 Uhr den Film „Die Wahrheit über Fett“.

