TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 10.Januar 2021 von Marco Witting "Nur ein Klick entfernt"

Innsbruck (OTS) - Neben zeitgemäßen Gesetzen beim Datenschutz braucht es auch die Eigenverantwortung der Nutzer.

Der Datenschutz. Er elektrisiert die Menschen nicht gerade. Viele runzelten dieser Tage die Stirn und bestätigten die geänderten Nutzungsbedingungen einfach blind. Anderen reichte es – sie wechselten kurzerhand zu einem anderen Nachrichtendienst, so als wäre das Thema komplett neu. Als WhatsApp seinen Nutzern diese Woche die Pläne offenbarte, künftig Daten mit dem Mutterkonzern Facebook auszutauschen, rückte das Thema der persönlichen Daten im Internet wieder ins Bewusstsein – auch wenn die Änderungen der Bedingungen in Europa gering sein sollen. Doch so schnell die berechtigte Sorge um die eigenen Informationen gekommen ist, so schnell wird sie auch wieder verfliegen. Fatalerweise.

Viele Netzwerke im Internet sind kostenlos. Wir bezahlen den Service aber oft genug mit unseren Daten. Diese simple Rechnung scheinen viele noch immer zu verdrängen. Zumal die entsprechenden Abkommen, die den Schutz dieser Daten zwischen der EU und den USA regeln sollten, mehrfach nicht das Papier wert waren, auf dem sie gedruckt waren. Es ist ein jahrelanges Versäumnis der Politik, dass den internationalen Konzernen in diesem Bereich nicht schon längst härtere Spielregeln auferlegt wurden. Es braucht in unserer heutigen Lebensrealität schlichtweg Gesetze, die mit der technischen Entwicklung Schritt halten.

Doch es braucht auch das Bewusstsein, dass die eigenen Daten ein Geschäftsmodell sind. Und es braucht Eigenverantwortung. Auch wenn Infos schnell eingetragen sind und Enter rasch gedrückt ist: Wo die eigene Privatsphäre beginnt, kann man auch selber definieren. Es wäre einfach angebracht, mit dem Computer auch das Bewusstsein für den eigenen Datenschutz einzuschalten.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com