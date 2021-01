NEOS: Neues Testkonzept ist Schritt in die richtige Richtung

Gerald Loacker: „Abkehr der Bundesregierung von Einsperren und ‚Freitesten‘ der Menschen ist ein wichtiger Fortschritt. Letztendlich wird Verordnung wichtig sein.“

Wien (OTS) - Grundsätzlich positiv reagiert NEOS Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die veröffentlichen Grundlagen der Einigung zwischen Bundesregierung und SPÖ zu einer neuen Testregelung nach dem Ende des Lockdowns. „Offenbar hat die Bundesregierung erkannt, dass mit dem ‚Freitesten‘ und dem de facto Einsperren der Menschen die falsche Strategie verfolgt wurde. Wenn jetzt stattdessen auf eine vorsichtige Öffnung gesetzt wird, unterstützt durch zielgerichtetes Testen in Berufsgruppen, in Betrieben und dem ‚Zugangstesten‘ für Veranstaltungen und Reisen, ist das der richtige Weg.“ Positiv streicht Loacker auch hervor, dass erstmals auch die Testungen in den Betrieben bei der Testregelung berücksichtigt werden.



„Trotzdem steht und fällt alles mit der genauen Ausgestaltung der Verordnung zu diesem Gesetz, die der Gesundheitsminister erlassen muss. Von ihr hängt ab, wie praktikabel die neuen Regelungen im Alltag sein werden. Bis wir nicht den finalen Gesetzestext und die dazugehörige Verordnung vorliegen haben und beurteilen können, ist diese vorsichtig positive Einschätzung eben nur das - eine Einschätzung“, schließt Loacker.

