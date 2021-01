Nach Gasexplosion – Bundesheer bringt Schwerverletzte nach Österreich

Nach verheerender Gasexplosion im Kosovo mit 40 Verletzten unterstützt das Bundesheer und transportiert 2 schwerverletzte Zivilisten zur medizinischen Betreuung nach Österreich.

Wir sind seit 1999 mit unseren Soldaten im Kosovo im Einsatz und pflegen enge Verbindung zur dortigen Bevölkerung. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Covid-19 Pandemie unterstützen wir im Rahmen der außenpolitischen Solidaritätsleistungen unsere Partner des Westbalkans. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Wien/Graz (OTS) - Am 5. Jänner kam es in der Stadt Ferizaj, Kosovo, zu einer schweren Gasexplosion, bei der mehr als 40 Personen, teils schwer verletzt wurden. Das Bundesheer unterstützt und transportiert 2 schwerverletzte Zivilisten mit der Transportmaschine C130 – Hercules nach Österreich zur medizinischen Betreuung im Landeskrankenhaus in Graz. Die C-130 Hercules startet um 11.00 Uhr in Linz und wird für 17.15Uhr am Flughafen Thalerhof in Graz erwartet. Das Ansuchen seitens des Kosovo erfolgte über das Bundesministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten BMEIA an das Bundesheer.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur Hilfeleistung: „Wir sind seit 1999 mit unseren Soldaten im Kosovo im Einsatz und pflegen enge Verbindung zur dortigen Bevölkerung. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Covid-19 Pandemie unterstützen wir im Rahmen der außenpolitischen Solidaritätsleistungen unsere Partner des Westbalkans.“



Die Luftstreitkräfte verfügen für solche Krankentransporte, MEDEVAC (Medical Evacuation), über spezielle Container. Diese können modulartig so ausgestattet werden, dass auch eine intensivmedizinische Betreuung während des Fluges möglich ist. Das Bundesheer verfügt derzeit über 3 Stück Transportmaschinen des Typs C-130 Hercules. Verteidigungsministerin Tanner kündigte diese Woche an, noch in diesem Monat eine Arbeitsgruppe für die heranstehende Nachbeschaffung der C-130 einzusetzen.



Das Bundesheer im Kosovo

Durch seine geografische Nähe hat Österreich besonderes Interesse daran, dass sich der gesamte Balkan friedlich und stabil entwickelt. Um den Menschen im Kosovo zu helfen, hat die Bundesregierung deshalb im Juni 1999 beschlossen, ein Bundesheer-Kontingent (AUTCON/KFOR) zu entsenden, das beim Wiederaufbau der Region hilft. Derzeit liegt die Personalstärke des Kontingents zwischen 400 und 500 Soldaten.



Film- und Fototermin mit Interviewmöglichkeit am Flughafen in Graz:

Foto- und Filmtermin mit Interviewmöglichkeiten zum Transport von 2 schwerverletzten Zivilisten aus dem Kosovo in das LKH Graz

Für das Interview stehen zur Verfügung:

- Der den Flug begleitende Militärarzt Dr. Chrtistian Ciochirca

- Hauptmann Dominik Resch vom Militärkommando Steiermark für allgemeine Fragen

- Der behandelte Arzt; Leiter der plastischen Chirurgie am LKH-Universitätsklinikum Graz Dr. Lars Kamolz



Anmeldung zum Termin telefonisch oder email an

Dominik Resch, Hauptmann

Militärkommando Steiermark

0664 622 2271

dominik.resch @ bundesheer.at





360°-Blick in den Laderaum der C-130 bzw. in den MEDEVAC-Container

https://nationalfeiertag2020.jetzt/virtueller-rundgang.html?startscene=scene_medevac_c-130











Datum: 09.01.2021, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: Flughafen Graz

Flughafenstraße 51, 8073 Graz-Thalerhof, Österreich

