Stellenweise Reifglättebildung in Niederösterreich

Räum- und Streueinsätze sind im Gange

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich gibt es am heutigen Samstagmorgen im Weinviertel und im südlichem Wiener Becken trockene und salznasse Fahrbahnen. Im Wald-, Most und Industrieviertel gibt es größtenteils salznasse und matschige Fahrbahnen bis vereinzelt Schneefahrbahnen. Im Raum Krems, Neunkirchen, Gloggnitz und Aspang ist an exponierten Stellen bzw. in höheren Lagen mit Reifglättebildung zu rechnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen zwischen -6 Grad in Gloggnitz und +1 Grad in Bruck/Leitha, Wolkersdorf, Zistersdorf, Melk, Pottenrbunn, Krems und Atzenbrugg. Aus dem Waldviertel (Persenbeug, Raabs/Thaya) und dem Weinviertel (Ravelsbach) wurden bis zu drei Zentimeter Neuschnee gemeldet, aus dem Mostviertel (St. Peter/Au) vier Zentimeter, dem Industrieviertel (Pottenstein) ein Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

