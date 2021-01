AVISO Online-Jahres-Pressegespräch Gewerbe und Handwerk: Mittwoch, 13. Jänner, 10 Uhr

Zahlen zur Umsatzentwicklung, Branchenergebnisse und Ausblick aus der aktuellen Konjunkturumfrage von KMU Forschung Austria.

Wien (OTS) - 2020 war für die heimischen Unternehmen das bis dato wirtschaftlich schwierigste Jahr in Friedenszeiten. Mit welcher Stimmung geht das Gewerbe und Handwerk, die größte Arbeitgebersparte in der WKÖ und der wichtigste Lehrlingsausbildner, in das Jahr 2021? Wie schwer wiegen die Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie in den einzelnen Branchen? Was braucht es, damit die Erholung 2021 in Gang kommt?

Dazu gibt das Online-Pressegespräch der WKÖ-Bundessparte Auskunft. Als Grundlage werden die aktuellsten Ergebnisse aus der vierteljährlichen Konjunkturumfrage von der KMU Forschung Austria präsentiert.

Datum: Mittwoch, 13. Jänner 2021

Uhrzeit: 10 Uhr

Ihre Gesprächspartner:

Ing. Mst.in Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Mag. Christina Enichlmair, M.A., KMU Forschung Austria

Prof. Dr. Reinhard Kainz, Geschäftsführer Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Das Pressegespräch findet komplett online via Skype statt. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme; den Einladungslink erhalten Sie nach Ihrer Zusage unter dmc_pr@wko.at .

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462