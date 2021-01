United Camera - Gute Hilfe – ganz nah!

Die Entbehrungen des Lockdowns treffen die Wiener Bevölkerung und damit die Wiener Wirtschaft nun schon in der dritten Phase.

Wien (OTS) - Die SOMA-Sozialmärkte des Wiener Hilfswerks bemerken einen anwachsenden Strom an Kundinnen und Kunden, deren monatliches Einkommen nicht mehr ausreicht, um den Bedarf des täglichen Lebens zu decken. In SOMA-Märkten erhalten sie Lebensmittel, Drogerieware, in der Neustiftgasse 73 sogar Bücher und Kleidung zu einem stark reduzierten Preis. Die Waren sind meist rund ums Ablaufdatum, aber in jedem Fall gebrauchsfähig und werden von Supermärkten und anderen Unternehmen der Wiener Wirtschaft als Sachspenden zur Verfügung gestellt – und bei SOMA wie in einem Supermarkt präsentiert.

Für viele Kundinnen und Kunden stellt das Betreten trotz ihrer Notlage häufig das Überschreiten einer Hemmschwelle dar. Um ihnen noch mehr den Eindruck eines „normalen“ Supermarktes zu vermitteln, hatte Waltraud Kern von United Camera/Nikon Flagship Store aus der Westbahnstraße in Wien 7 eine wunderbare Idee: Ihre Firma stellt dem Wiener Hilfswerk für die SOMA-Märkte in Wien 7 und Wien 14 eine digitale Kamera CANON EOS 450-D gratis zur Verfügung, damit die SOMA-Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Deko im Markt professionell angefertigt werden kann.

Der große Dank des Wiener Hilfswerks gebührt den vielen Unternehmen und zahlreichen Spendenfreudigen, die trotz der Krise immer noch ein offenes Herz und eine offene Hand für jene haben, die diese Zeit noch härter trifft. „Die große Hilfe, ganz nah, leistet das Wiener Hilfswerk trotz allen Krisen. Für jene Menschen, die das Hilfswerk brauchen, schätzen und stützen. Und jede Hilfe ist gut für unsere Arbeit“, so der Pressesprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation, Thomas Stockhammer.

Bild im SOMA-Markt Neustiftgasse 73, 1070 Wien

Im Bild sehen Sie v.l.n.r. SOMA-Geschäftsleiter Peter Kohls und Thomas Stockhammer wiener.hilfswerk.at mit Teamleiterin Waltraud Kern united-camera.at. Die Kamera ist natürlich nicht im Bild, da mit ihr schon diese Aufnahme gemacht wurde.

Spendenkonto ERSTE Bank, IBAN: AT58 2011 1284 4290 7831, Verwendungszweck: SOMA

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

