„Heilige Könige“ im Ringturm der Wiener Städtischen

Das neue Jahr beginnt auch für die Wiener Städtische Versicherung mit einem königlichen Besuch.

Wien (OTS) - Am 8. Jänner 2021 brachten Sternsingerkinder der Pfarre Alser-Vorstadt den Segen für das Jahr 2021 in den Ringturm. Caspar, Melchior und Balthasar wurden vom neuen Generaldirektor der Wiener Städtischen, Ralph Müller, und Personalchef Robert Bilek herzlich empfangen.



„Die Dreikönigsaktion liegt uns besonders am Herzen, denn sie verbindet österreichisches Brauchtum mit Nächstenliebe. Deswegen unterstützen wir diese großartige Aktion auch heuer wieder sehr gerne“, so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

„Die Sternsingeraktion stand in diesem Jahr, wie so viele andere Organisationen und Unternehmen, vor besonders großen Herausforderungen. Die Erfahrungen der vielen Sternsingerkinder beim heurigen Sternsingen haben gezeigt, dass wir auf den Rückhalt der Bevölkerung und auch von Wirtschaftstreibenden zählen können. Unser spezieller Dank gilt der Wiener Städtischen, die uns so zuverlässig und nachhaltig unterstützt. Das sind Werte, die eine Versicherung auszeichnet“, bedankte sich Sigrid Kickingereder, Bundesgeschäftsführerin der Katholischen Jungschar und der Dreikönigsaktion.

Unterstützung für notleidende Menschen in den Armutsregionen ist weiterhin gefragt. Für die jährlich rund 500 Sternsingerprojekte kann noch den ganzen Jänner über gespendet werden. Das ist deswegen dringend nötig, weil sich die Armut der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika durch Corona dramatisch verschlimmert hat. Nur mit Solidarität und gemeinsamem Handeln sind die globalen Probleme wie die Klimakatastrophe oder die Coronapandemie bewältigbar. Dafür braucht es starken Zusammenhalt - in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt.

Online kann man auf www.sternsingen.at spenden oder direkt auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330). Außerdem kann auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch jede/r den Freunden/innen und Verwandten ganz kontaktlos einen virtuellen Sternsingerbesuch schicken, sogar mit persönlicher Widmung.

Fotos zum Besuch und weitere Infos finden Sie auf www.sternsingen.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Georg Bauer, 01/481 09 91-42, 0676/88 011-1073, georg.bauer @ dka.at