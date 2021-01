„Sport am Sonntag“ live aus Flachau mit Liensberger, Gisin, Gasser und Karl

Am 10. Jänner um 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 10. Jänner 2021, um 18.20 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Katharina Liensberger und Michelle Gisin live zu Gast Live-Gespräch mit den beiden Slalom-Assen vor dem Nachtslalom in Flachau.

Snowboard: Anna Gasser und Benjamin Karl live zu Gast Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser über den Saison-Auftakt am Kreischberg und der vierfache Weltmeister Benjamin Karl über seinen erfolgreichen Saisonstart.

Motorsport: Matthias Walkner und das Abenteuer Dakar

Freud und Leid des Österreichers bei der härtesten Rallye der Welt.

Ski nordisch: Teresa Stadlober bei der Tour de Ski

Die Österreicherin am Schlusstag des Langlauf-Klassikers.

Handball: Österreichs Team vor der WM in Ägypten

Das Nationalteam will in einer schweren Gruppe den Aufstieg in die Hauptrunde schaffen. ORF 1 und OSP berichten live von der WM.

