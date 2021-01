VP-Schwarz: „FPÖ sollte sich an nationalem Schulterschluss beteiligen anstatt Menschen gegeneinander aufzuhetzen!“

Kein Verständnis und keine falsche Toleranz für Corona-Leugner

Wien (OTS) - „Zwei Tage nach den erschütternden Ausschreitungen in den USA, bei denen laut Medienberichten mehrere Menschen, darunter auch Einsatzkräfte, ihr Leben verloren haben, müssen wir uns auf nationaler Bühne nach wie vor Tag für Tag ansehen, wie sich die FPÖ darin übt, die Menschen in unserem Land gegeneinander aufzuhetzen. Wir alle haben gesehen, wozu ein derart verantwortungsloses Verhalten seitens politischer Verantwortungsträger führen kann. Es wäre an der Zeit, dass Norbert Hofer, der zumindest am Papier nach wie vor als Parteichef aufscheint, seine Partei dazu bewegt, sich spät, aber doch am so dringend benötigten nationalen Schulterschluss zu beteiligen“, so die Gesundheitssprecherin der Volkspartei, Gaby Schwarz.

„Wer aus parteitaktischen Gründen in der aktuellen Situation nichts Besseres zu tun weiß, als die Nähe zu Rechtsextremen und Corona-Leugnern zu suchen, der wird sich den Konsequenzen, die von derart demokratiefeindlichen Bewegungen hervorgerufen werden können, umgehend bewusst werden müssen. Hier darf es kein Verständnis und keine falsche Toleranz geben“, betont Schwarz abschließend.

