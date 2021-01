Mittagessen mit Sodexo auch im Homeoffice

Noch mehr Rechtssicherheit für Firmen und Mitarbeiter: Sodexo Restaurant Pass sorgt auch im Homeoffice für kulinarische Abwechslung.

Diese Klarstellung schafft Rechtssicherheit für eine entspannte Mittagspause auch im Homeoffice. Gesunde Nahrung und Pausen sind im neuen Arbeitsalltag wichtig. Das Essen vom Lieblingslokal holen zu können, statt selbst zu kochen, ist für viele Menschen eine große Entlastung – nicht zuletzt, weil man die Wohnung verlässt und den Kopf freikriegt Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria 1/2

Zudem stärkt es die heimische Gastronomie. Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria 2/2

Wien (OTS/LCG) - Der Zuschuss zum Mittagessen mit dem Sodexo Restaurant Pass ist eine wesentliche, rechtssichere und steuerbefreite Hilfe für Mitarbeiter und entlastet sie beim neuen Arbeitsalltag im Homeoffice. Im aktuellen Wartungserlass zu den Lohnsteuerrichtlinien wird festgehalten, dass Speisen, die in Lokalen zum Verzehr im Homeoffice abgeholt oder nachhause zugestellt werden, mit Essenszuschüssen vom Arbeitgeber in Form von Gutscheinen oder Karten bezahlt werden dürfen. Bis zu acht Euro pro Tag und Mitarbeiter können Firmen in die Motivation ihres Teams und Mitarbeiterbindung investieren. Das landesweite Akzeptanzpartnernetzwerk von Sodexo garantiert dabei Vielfalt und Verfügbarkeit. Sicher und unkompliziert bezahlt werden kann mit der Prepaid Card und seit Kurzem auch mit Apple Pay.

„Diese Klarstellung schafft Rechtssicherheit für eine entspannte Mittagspause auch im Homeoffice. Gesunde Nahrung und Pausen sind im neuen Arbeitsalltag wichtig. Das Essen vom Lieblingslokal holen zu können, statt selbst zu kochen, ist für viele Menschen eine große Entlastung – nicht zuletzt, weil man die Wohnung verlässt und den Kopf freikriegt“ , betont Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria. „Zudem stärkt es die heimische Gastronomie.“

Weitere Informationen auf sodexo.at





