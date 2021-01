Kältepole Lilienfeld und Gaming mit -7 Grad

Mancherorts Bodennebel und Glättebildung

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute, Freitag, großteils trocken bis nass, im Raum Weitra, Allentsteig, Langenlois, Persenbeug, Amstetten, Scheibbs, Mödling, Krems, Spitz, Korneuburg, Zistersdorf, Tulln, Melk, Blindenmarkt und Neunkirchen gibt es abschnittsweise Glättebildung. Im Bereich Puchenstuben sowie in den höheren Lagen des Wald-, Most- und Industrieviertels muss stellenweise mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel (Scheibbs) auf bis zu einem Zentimeter. Die erforderliche Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Bruck an der Leitha kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 50 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -7 Grad in Lilienfeld und Gaming und +1 Grad in Neulengbach und Laa an der Thaya.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

