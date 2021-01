LTI wird Elite Services Partner von Snowflake

Bombay, Indien (ots/PRNewswire) - - Das Unternehmen ist der erste Partner für das Snowcase-Programm von Snowflake zur Entwicklung und Vermarktung branchenspezifischer Lösungen zur Beschleunigung der Cloud-Datentransformation

Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, ist jetzt Elite Services Partner von Snowflake, dem Data Cloud Unternehmen. Als Elite Partner werden die Partner auf der höchsten Ebene des Partner-Networks von Snowflake bezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt das Engagement von LTI bei der Bereitstellung von optimierten Ergebnissen bei Skalierung und höherer Geschwindigkeit auf der Data Cloud von Snowflake. Der Status zeichnet LTI als einen bevorzugten Servicepartner für Snowflake aus, der über nachgewiesene Expertise und Erfahrung verfügt.

LTI ist außerdem der erste Partner beim Snowcase-Programm. Snowflake startet dieses Programm zur Entwicklung und Vermarktung branchenspezifischer Lösungen, welche die Cloud-Datentransformation von Unternehmen beschleunigen. Beim ersten Snowcase, das gemeinsam mit LTI lanciert wird, "Data-Driven Manufacturing Transformation", werden Best Practices aus LTIs großer Snowflake-Implementierung für einen globalen Hersteller präsentiert. Dessen beschleunigte Migration auf die Snowflake-Datencloud und die Vereinfachung seiner bestehenden Datenplattform wurden mit Hilfe von LTI Canvas PolarSled, LTI Mosaic und Qlik durchgeführt.

Sanjay Jalona, CEO und Managing Director von LTI, sagte: "Snowflake ist der bevorzugte Partner für moderne Unternehmen aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit, Speicherung und Rechenleistung zu entkoppeln. Unsere Allianz mit Snowflake ist im Laufe der Zeit gewachsen und vertieft worden, mit mehreren gemeinsamen Go-to-Market-Initiativen und Implementierungen. Der Elite-Partner-Status und die Zusammenarbeit im Rahmen des Snowcase-Programms werden uns weiter dabei helfen, von Snowflake geleitete Transformationen durchzuführen."

Colleen Kapase, Vice President, WW Partner & Alliances bei Snowflake, sagte: "Die Anerkennung von LTI als Elite Partner ist ein Beweis für ihre ausgesprochene Snowflake-Expertise. Unsere vielen jüngsten gemeinsamen Kundenimplementierungen weltweit spiegeln ihre starken Fähigkeiten und Kundenverbindungen wider. Dadurch sind sie ein idealer Branchenführer für Snowflake-Services. Wir freuen uns auf weitere Impulse und eine lange Partnerschaft mit LTI."

Die Partnerschaft von LTI und Snowflake vereint das Beste aus LTIs Expertise in der Datenmodernisierung und -transformation mit der innovativen Architektur, dem einzigartigen Verbrauchsmodell und der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit von Snowflake. Mit seinem automatisierten Cloud-Migrations- und Modernisierungs-Framework ist LTI Canvas PolarSled ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei der Durchführung von Snowflake-Migrationen. Es ermöglicht Unternehmen eine schnelle, effiziente und risikoarme Migration ihrer Cloud-Daten auf die einzige integrierte Plattform von Snowflake.

LTI und Snowflake haben gemeinsam viele erfolgreiche Transformationen für Kunden auf der ganzen Welt durchgeführt, und die Partnerschaft entspricht den exponentiellen Wachstumsbestrebungen beider Unternehmen.

Informationen zu LTI:

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer LTI-Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen, langjährigen Erfahrung verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 32.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Leistungsfähigkeit ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

