Belkin International gibt wichtige Veränderungen bei Führung und Organisation bekannt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Chet Pipkin wird Executive Chairman und ernennt Steven Malony zum CEO

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, gibt heute wichtige Veränderungen in der Unternehmensführung und -organisation bekannt. Der Gründer Chet Pipkin übernimmt die Rolle des Executive Chairman of the Board und ernennt Steve Malony, bisher SVP und General Manager, zum CEO von Belkin International.

"Ich durfte Belkin in den letzten siebenunddreißig Jahren leiten, und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Art und Weise, wie die Welt arbeitet, lebt und spielt, beeinflussen konnten", so Chet Pipkin, Executive Chairman of the Board von Belkin International. "Ich bin stolz, Steve Malony als meinen Nachfolger ankündigen zu können und habe volles Vertrauen, dass er Belkin durch seine herausragenden Branchen- und Führungsfähigkeiten sowie sein tiefes operatives Fachwissen hervorragend und effektiv in unser nächstes Kapitel führen wird."

Durch seine Aufgaben als Executive Chairman und Vorstandsmitglied wird Chet weiterhin auf Vollzeitbasis aktiv und engagiert bleiben. Steve Malony übernimmt die Rolle des CEO. Er war bereits seit 15 Jahren ein fester Bestandteil von Belkin International. In dieser Zeit hatte er eine Vielzahl von Rollen in der gesamten Organisation im In- und Ausland inne, durch die er ein tiefes Verständnis des weltweiten Geschäfts erlangte.

"Ich habe sehr große Schuhe zu füllen und fühle mich geehrt, die Rolle des CEO von Belkin zu übernehmen", sagte Steve Malony, der neue CEO von Belkin International. "Ich hatte das Glück, dem Unternehmen während eines großen Teils meiner Karriere zu dienen, und das in mich gesetzte Vertrauen nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Ich freue mich darauf, ein neues Kapitel mit Belkin zu beginnen. Ich will das Unternehmen mit Hingabe leiten und glaube, dass die Zukunft für uns kristallklar, positiv und rosig aussieht."

Informationen zu Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, der Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien entwickelten Belkin-Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen es Menschen, die Technologie, die sie lieben, zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu nutzen. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss zu stärken. Das Unternehmen bleibt für immer inspiriert von den Menschen und dem Planeten, auf dem wir leben.

