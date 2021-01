Caprion-HistoGeneX erwirbt Clinical Logistics Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen für virtuelles zentrales Probenmanagement, und erweitert seine Unterstützung der Probenlogistik für klinische Studien

Montreal (ots/PRNewswire) - Caprion-HistoGeneX, ein führender globaler Anbieter von Auftragsforschungslaborleistungen, der von Arsenal Capital Partners unterstützt wird, gab heute die Übernahme von Clinical Logistics Inc. ("CLI") bekannt, einem Auftragsforschungsunternehmen für virtuelles zentrales Probenmanagement mit Sitz in Halifax, Kanada. Die Übernahme ermöglicht es Caprion-HistoGeneX, seine Dienstleistungen im Bereich der Probenlogistik zu erweitern, um die globalen Bedürfnisse seiner Pharma- und Biotech-Kunden im Bereich klinischer Studien besser zu unterstützen. CLI konzentriert sich auf kritische Spezialproben mit komplexen Verarbeitungsanforderungen, wie z. B. begrenzte Stabilität und/oder Echtzeit-Testanforderungen, und bietet integrierte, anpassbare Lösungen in Kombination mit Kitting- und Probenlogistik-Services für eine zeitnahe Probenlieferung.

CLI wurde 2002 gegründet und hat klinische Studien in über 50 Ländern unterstützt. Das Unternehmen hat sich bei einigen der größten Pharmaunternehmen, Biotechs und Auftragsforschungsunternehmen einen hervorragenden Ruf für Qualität und Kundenservice erworben. Als Antwort auf den ungedeckten Bedarf des Marktes an qualitativ hochwertigem Handling kritischer Proben von klinischen Prüfzentren zum Labor, positioniert sich CLI als Schlüsselakteur in der Logistik für klinische Studien mit dem Fokus auf Spezialproben. Die Dienstleistungen von CLI umfassen auch Logistik und Kitting für pharmakokinetische / pharmakodynamische (PK/PD) und pharmakogenomische (PG) Biomarker. Wir freuen uns darauf, ein Teil von Caprion-HistoGeneX zu werden." CLI wird in der Lage sein, die umfassenden Fähigkeiten und die globale Präsenz von Caprion-HistoGeneX zu nutzen, um unsere Dienstleistungen im Bereich des zentralen Probenmanagements weiter zu verbessern und schnell zu globalisieren", erklärte Raymond Mah, Co-CEO und Mitbegründer von CLI.

Kürzlich für die ISO 13485-Zertifizierung empfohlen, bietet CLI kundenspezifische Probenentnahmekits, Unterstützung beim Versand an die Untersuchungsstellen sowie zeitnahe Koordination und Verfolgung des Probenversands, was zu einer hohen Rückgewinnung von Spezialproben an den Untersuchungsstellen, optimaler Probenintegrität und zeitnahen Analysen führt. Dank der Virtual Central Specimen Management-Plattform von CLI brauchen die Prüfzentren die Proben nicht mehr in ein zentrales Lager zu überführen, bevor sie in den Testlabors Dritter ankommen. Als zentrale Anlaufstelle während klinischer Studien erhöht CLI die Konsistenz der Probenhandhabung und minimiert Unstimmigkeiten bei der Probenverfolgung.

"Caprion-HistoGeneX freut sich, seine Lösungen für die Probenlogistik und das Probenmanagement zu erweitern und damit unsere End-to-End-Services zu verstärken und die Integrität der Proben von der Entnahme bis zur Analyse sicherzustellen. Diese Dienstleistungen werden durch unser weltweites Netzwerk von Laboren skaliert, um eine umfassende Unterstützung für globale klinische Prüfzentren zu bieten und dabei zu helfen, die alltäglichen Herausforderungen zu lindern, mit denen unsere Kunden bei ihren komplexen klinischen Abläufen konfrontiert sind", erläuterte Martin LeBlanc, CEO von Caprion-HistoGeneX.

Über Caprion-HistoGeneX Caprion-HistoGeneX ist ein führender Anbieter von spezialisierten Labordienstleistungen für die Präzisionsmedizin in der biopharmazeutischen Industrie. Mit seinen integrierten analytischen Plattformen in den Bereichen Immunologie, Histopathologie, Proteomik und Genomik unterstützt Caprion-HistoGeneX den gesamten Zyklus der Medikamentenentwicklung, von der Entdeckung bis zur späten Phase der klinischen Studien. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über 8

Standorte in Kanada, USA, Belgien, Australien und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.caprion.com und www.histogenex.com

Über Clinical Logistics Inc. Clinical Logistics Inc. (CLI) ist ein Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das Dienstleistungen für klinische Studien für globale Pharma- und Biotech-Unternehmen anbietet. Die Dienstleistungen umfassen die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien für die Probenentnahme, die Herstellung von kundenspezifischen Etiketten und Kits für die Probenidentifikation sowie die Koordination,

Verwaltung und Verfolgung des Probenversands.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clinicallogistics.net

Über Arsenal Capital Partners Arsenal ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Gesundheitswesen und Industrie spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Beteiligungsfonds in Höhe von 5,3 Mrd. US-Dollar eingeworben, mehr als 200 Plattform- und Add-on-Investitionen abgeschlossen und mehr als 30 Realisierungen erzielt. Arsenal investiert in Branchen, in denen das Unternehmen über umfangreiche Vorkenntnisse und Erfahrungen verfügt. Die Firma arbeitet mit Management-Teams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und

hoher Wertschöpfung aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arsenalcapital.com

