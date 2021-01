Instimatch nutzt Algorand für verschiedene Anwendungsfälle, um institutionelle Abwicklungs- und Zahlungslösungen voranzutreiben

Zürich und Boston (ots/PRNewswire) - Algorand begrüßt preisgekrönte Fintech-Plattform im wachsenden Ökosystem der Nutzer

Instimatch Global, die preisgekrönte digitale Plattform für den institutionellen kurzfristigen Geldmarkthandel, und Algorand, ein Weltklasse-Blockchain für sicheren und effizienten reibungslosen Austausch, arbeiten zusammen, um mit fortschrittlichen Lösungen auf Blockchain-Basis eine Alternative zu regulierten Zahlungsnetzwerken zu bieten. Sowohl Instimatch als auch Algorand sind führend auf dem Gebiet der Entwicklung zukünftiger Finanzdienstleistungen und Anwendungen.

Instimatch Global konzentriert sich darauf, die konventionelle Funktionsweise der Geldmärkte, die auf der Nutzung des Telefons und Broker-basierte Mittel beruht, völlig neu zu gestalten. Das globale Netzwerk der Plattform bietet einen effektiveren Workflow, eine bessere Preisgestaltung und das Potenzial, das Kontrahentenrisiko zu diversifizieren, indem Kreditnehmer und Kreditgeber digital miteinander verbunden werden.

Die hochmoderne Blockchain-Technologie von Algorand wird Instimatch ergänzen und Instimatch in die Lage versetzen, ein Spektrum an neuen Funktionen und Angeboten mit Fokus auf Zahlungen, Islamic Banking und RegTech hinzuzufügen.

Kreditaufnahme, Kreditvergabe und Devisenhandel nehmen weiter zu und können mit der Implementierung der fortschrittlichen Blockchain als Rückgrat der globalen Wirtschaft effizienter und effektiver gestaltet werden. Instimatch ist perfekt aufgestellt, um seinen Kunden, die derzeit jedes Quartal Transaktionen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar abwickeln, enorme Effizienzvorteile zu verschaffen.

"Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Algorand, die es uns ermöglicht, ihre Blockchain-Technologie zu nutzen und unser Angebot für unsere Kunden noch weiter zu verbessern", kommentierte Daniel Sandmeier, CEO von Instimatch. Er fügte hinzu: "Der breite Umfang dieser Zusammenarbeit, die Zahlungen, Islamic Banking und RegTech umfasst, wird sicherlich wichtige Fortschritte in diesem Bereich bringen. Wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft erfolgreich sein wird, da sowohl Instimatch als auch Algorand die Vision eines dezentralen und reibungslosen Finanzwesens verfolgen."

"Instimatch und Algorand haben eine gemeinsame Vision von dem, was für fortschrittliche Geldmarktsysteme und FX benötigt wird, die effizienter und reibungsloser sind als die heutigen Angebote", erläuterte W. Sean Ford, COO von Algorand. "Wir sind wirklich begeistert von Instimatchs Initiative, eine Brücke zwischen neuen Defi-Angeboten und traditionellen Finanzanwendungen zu schlagen."

Über Instimatch

Instimatch Global ist eine preisgekrönte digitale Plattform für den Handel mit Bargeldeinlagen über mehrere Geografien, Sektoren und Währungen hinweg und bietet eine unvergleichliche Markttiefe. Das digitale Netzwerk ermöglicht es einer globalen Gemeinschaft von institutionellen Kreditnehmern und -gebern, darunter Banken, Unternehmen, Pensionsfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, Versicherungen, Kommunen usw., direkt miteinander in Kontakt zu treten und ihren Liquiditätsbedarf zu decken - und das alles innerhalb der praktischen und einfach zu bedienenden Plattform. Neben dem Handel können die Benutzer das Netzwerk auch nutzen, um wertvolle Verbindungen zu knüpfen und ihr Kreditportfolio sowie ihre Liquiditätsquellen zu diversifizieren. Instimatch operiert von Zürich, London und Doha aus und hat derzeit über 130 institutionelle Kunden in 20 Jurisdiktionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.instimatch.ch/.

Über Algorand

Algorand Inc. hat das weltweit erste reine und genehmigungsfreie Open-Source-Proof-of-Stake-Blockchain-Protokoll für die nächste Generation von Finanzprodukten entwickelt. Diese Blockchain, das Algorand-Protokoll, ist das Geistesprodukt des mit dem Turing Award ausgezeichneten Kryptographen Silvio Micali. Als Technologieunternehmen, das sich der Beseitigung von Reibungsverlusten beim Finanzaustausch verschrieben hat, treibt Algorand Inc. die DeFi-Evolution voran, indem es die Schaffung und den Austausch von Werten ermöglicht, neue Finanztools und -dienstleistungen entwickelt, Vermögenswerte in die Chain aufnimmt und verantwortungsvolle Datenschutzmodelle anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.algorand.com.

